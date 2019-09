Una niña de 14 años fue agredida el pasado lunes a la salida del instituto Francisco de Quevedo, en el barrio madrileño de San Blas. Las agresoras fueron otras dos menores de la misma edad que ya han sido detenidas como presuntas autoras de un delito de lesiones. Además, una tercera persona fue identificada por difundir el vídeo del ataque.

En estas imágenes se ve como una joven se pone encima de la víctima, la agarra, la tira al suelo y comienza a golpearla mientras que alrededor hay un grupo de chavales haciendo un círculo. Sin embargo, como cuenta uno de los testigos a laSexta, "nadie se metió a separar, solo existía la pelea". Y añade: "Yo no quise meterme porque no querían que me golpearan ni tener problemas".

La menor de 14 años fue trasladada al hospital Ramón y Cajal después de terminar con fuertes contusiones y la nariz rota como consecuencia de los golpes.

Fue la menor quién denunció los hechos acompañada de su madre y asegura que no es la primera vez que intentar agredirla. La Consejería ha abierto un expediente para estudiar lo ocurrido y si se trata de un caso de acoso escolar al producirse a las puertas del centro.