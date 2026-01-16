Ahora

Falsa alarma en El Prat

Turkish Airlines iniciará acciones legales si se identifica al autor de la falsa amenaza de bomba en el vuelo Estambul-Barcelona

Los detalles Los investigadores advierten de que la poca trazabilidad de los nombres de las redes wifi compartidas por teléfonos móviles dificulta identificar a la persona que escribió el aviso amenazador.

Falsa alarma en el aeropuerto de El Prat: descartan la amenaza de bomba tras revisar el avión de Turkish Airlines que aterrizó de emergenciaFalsa alarma en el aeropuerto de El Prat: descartan la amenaza de bomba tras revisar el avión de Turkish Airlines que aterrizó de emergencialaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Turkish Airlines emprenderá acciones legales contra el pasajero que provocó ayer una falsa alerta de bomba en un vuelo con destino a Barcelona si se consigue identificarlo, según ha indicado el vicepresidente de Comunicaciones de la compañía aérea, Yahya Üstün. "Se han iniciado los trabajados para identificar al pasajero en cuestión e iniciar el proceso legal", ha señalado en la red social X el directivo de la aerolínea.

Tras el incidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, "se llevaron a cabo los registros pertinentes" y no se halló rastro de explosivos, ha detallado Üstün.

Durante un trayecto entre Estambul y Barcelona, un pasajero del vuelo TK1853 cambió el nombre de la red wifi de su teléfono móvil para que el resto del pasaje pudiera leer: "Bomba. Todos morirán. 9.30h". Al percatarse del mensaje, la tripulación de la aeronave, en la que viajaban 148 pasajeros, activó los protocolos de seguridad, que llevaron a un caza francés a escoltar al avión de Turkish Airlines hasta el aeropuerto de El Prat.

Fuentes próximas a la investigación del caso han advertido que la poca trazabilidad de los nombres de las redes wifi compartidas por teléfonos móviles dificulta identificar a la persona que escribió el aviso amenazador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas
  2. Trump amenaza con imponer aranceles a los países que no apoyen su plan de hacerse con Groenlandia
  3. Las denunciantes de Julio Iglesias acusan al cantante de coacciones: "Él siempre decía: 'Si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer"
  4. Sanidad lleva ante la Justicia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear un registro de objetores del aborto
  5. El jefe de gabinete de Mazón niega ante la jueza de la DANA que borrara mensajes de su móvil: "Hice una portabilidad"
  6. Un médico forense denuncia que Geraldo Lunas murió bajo custodia de los agentes de migración de Trump por "asfixia"