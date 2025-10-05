Un turista español herido por el ataque de un oso en Japón

Imagen de archivo de la histórica aldea japonesa de Shirakawa-go.

Un turista español de 40 años ha sido atacado por un oso en el sur de Japón, según informan las autoridades niponas. El incidente ocurrió alrededor de las 08:30 de la mañana, hora local, cerca de una parada de autobús en Shirakawa-go, una aldea histórica reconocida como Patrimonio de la Humanidad en la prefectura de Gifu. El turista sufrió una abrasión en la parte superior del brazo derecho debido a un zarpazo y ya ha recibido atención médica. Este es el primer ataque de un oso a una persona en la zona desde 2014, según las autoridades locales.

