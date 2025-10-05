Ahora

Primer ataque en años

Un turista español herido por el ataque de un oso en Japón

¿Qué ha pasado? El hombre, de 40 años, se encontraba cerca de una parada de autobús en la aldea histórica de Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, en la prefectura de Gifu y ha recibido un zarpazo.

Imagen de archivo de la histórica aldea japonesa de Shirakawa-go.Imagen de archivo de la histórica aldea japonesa de Shirakawa-go.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un turista español ha resultado herido este domingo al sufrir el ataque de un oso en el sur de Japón, según han informado las autoridades niponas.

El suceso ha ocurrido en torno a las 08.30 de la mañana, hora local, cuando el turista, de 40 años, se encontraba cerca de una parada de autobús en la aldea histórica de Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, en la prefectura de Gifu, según informa el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.

El turista, del que no han trascendido más datos personales, ha sufrido una abrasión producida por un zarpazo en la parte superior del brazo derecho y ya ha recibido atención médica.

De acuerdo con las autoridades locales, es la primera vez que un oso ataca a una persona desde 2014.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la Flotilla a Gaza | Albares anuncia un acuerdo con Israel para la deportación de los españoles de la Flotilla: 21 podrían regresar este domingo
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel y Palestina negociarán el plan de Trump a partir del lunes en El Cairo
  3. Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años
  4. Las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama planean presentar una demanda colectiva
  5. El PSOE carga contra el PP por sus declaraciones sobre el "síndrome post aborto" y acusa a Almeida de alinearse con Vox
  6. Los vecinos de unas viviendas de la Seguridad Social denuncian la subasta de sus hogares: "El Gobierno nos desahucia"