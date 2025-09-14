Tres heridos tras la explosión de un cohete en una procesión en Almadén de la Plata (Sevilla)

¿Qué ha pasado? El suceso se produjo a las 22:20 horas de este sábado cuando el 112 recibió el aviso de que varias personas habían resultado heridas junto a la Plaza de la Iglesia. Uno de los heridos está grave.

En la localidad sevillana de Almadén de la Plata, al menos tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras la explosión de un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia. El incidente ocurrió el sábado por la noche y fue reportado al servicio de Emergencias 112 de Andalucía a las 22:20 horas. Se activaron los servicios de emergencia, incluyendo la Guardia Civil y Protección Civil, y se movilizaron tres UVI móviles y dos ambulancias. Los heridos fueron trasladados al hospital Virgen Macarena. La hermandad y la Corporación Municipal han expresado su solidaridad y agradecimiento a los servicios de emergencias.

Al menos tres personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras explotar un cohete en la noche de este sábado en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El teléfono 112 recibió a las 22:20 horas la primera de varias llamadas que alertaban del suceso en el que indicaban que varias personas habían resultado heridas al explotar un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia. Rápidamente, se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Almadén.

Los servicios sanitarios de la Junta movilizaron hasta tres UVI móviles y otras dos ambulancias convencionales, así como se procedió a la apertura del centro de salud de la localidad para atender a los heridos. Al menos tres personas fueron evacuadas al hospital Virgen Macarena, según han informado fuentes sanitarias. Entre los afectados hay un herido grave con quemaduras.

La hermandad, en un comunicado, ha expresado su apoyo y solidaridad a los afectados -a quienes ha deseado una pronta recuperación-, a familiares y al pueblo tras lo ocurrido. Además, ha agradecido al Cristo del Crucero "por poner su mano y evitar con un milagro que, dentro de los sucedido, no haya que evitar males mayores".

Por último, la Corporación Municipal agradece también la labor y esfuerzo de los servicios de emergencias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.