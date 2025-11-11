Tres detenidos por retener y vejar a una mujer de 50 años durante una semana en Alhama de Murcia

El contexto La Guardia Civil detuvo a los tres varones y encontró a la mujer en un estado físico deplorable. Le habían cortado el pelo, agredido y privado de comida, bebida y medicación.

En Alhama de Murcia, tres hombres, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Guardia Civil tras retener durante una semana a una mujer de 50 años en su casa, donde sufrió lesiones y vejaciones. La víctima presentaba desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro. Los detenidos, que convivían con la mujer, la sometieron a maltratos debido a desavenencias relacionadas con el consumo de drogas. La intervención se inició gracias a un agente fuera de servicio que alertó sobre el caso. La Guardia Civil liberó a la mujer y detuvo a los sospechosos, quienes también enfrentan cargos por delitos contra la salud pública.

Tres hombres, uno menor de edad, han sido detenidos en Alhama de Murcia por retener durante una semana a una mujer de 50 años en la habitación de su casa, donde le causaron lesiones y vejaciones, ha informado este martes la Guardia Civil, que ha liberado a la víctima. El parte médico de los facultativos que atendieron a la mujer después de ser liberada reflejó desnutrición severa, deshidratación, magulladuras y quemaduras de cigarro.

Según se desprende de la investigación, los detenidos, que convivían con la víctima, fruto de posibles desavenencias por el consumo de sustancias estupefacientes, habían sometido a la mujer a vejaciones tales como no dejarla ir al baño, cortarle el pelo, insultarla, privarla de medicación, comida y bebida, según ha informado la 'Agencia EFE'.

La actuación de la Benemérita se inició cuando un agente del Instituto Armado fuera de servicio recibió una información sobre la posible existencia de una mujer retenida en contra de su voluntad en una vivienda de la localidad. Debido a la gravedad del supuesto delito y para verificar si estas informaciones eran ciertas, la Guardia Civil, con la información aportada por el agente, activó un dispositivo operativo dirigido a la localización de la vivienda, propiedad de una mujer, que compartía con varios hombres jóvenes, uno de ellos menor de edad, conocidos delincuentes de la zona y vinculados con el mundo de las drogas.

La Guardia Civil estableció un dispositivo policial para el rescate de la supuesta víctima que culminó con la detención de los tres sospechosos y con la liberación de la mujer, que fue localizada dentro de una de las habitaciones en un estado físico deplorable. Esta estancia, donde al parecer había permanecido encerrada durante una semana, tenía un candado exterior y dentro un colchón en el suelo, ropa tirada y suciedad. En otra de las habitaciones se localizaron varias ramas de marihuana colgadas del techo a modo de secadero.

La ambulancia desplazada a la zona trasladó a la víctima hasta el centro médico de Alhama de Murcia, desde donde fue derivada al hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia. A los tres detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la salud pública.

