Tradición frente a ciencia: Reino Unido plantea prohibir el cocinado de marisco vivo y en Galicia la idea no gusta nada

¿Por qué es importante? El Reino Unido pretende prohibir para 2030 que se cocine el marisco que está vivo, por el bienestar animal. Esto se debe a que un estudio ha revelado que los crustáceos sienten dolor.

El Gobierno del Reino Unido pretende prohibir que se cocine el marisco fresco que aún esté vivo para 2030. Según han detallado, lo hacen por el bienestar animal, puesto que tal y como refleja un estudio, los crustáceos sienten dolor. Por tanto, antes de cocinarlo debería estar congelado o electrocutado, ¿y qué opina usted?

En la cuna del marisco en España, Galicia, esta medida no ha hecho mucha gracia, aunque no está previsto que llegue a nuestro país, de hecho, aún no ha sido aprobada en el Parlamento británico. "El marisco hay que comerlo como hay que comerlo y si hay que cocerlo vivo, se cuece vivo. Sufrir, sufrirán, pero también nosotros sufrimos otras cosas"; "Toda la vida se han comido animales, somos omnívoros", han expresado dos ciudadanos de A Coruña.

Sin embargo, las nuevas técnicas científicas han demostrado que los crustáceos o el pulpo sufren, aunque, igual que en los humanos, es muy difícil saber cuanto. "Sí que cada vez tenemos más evidencias de que sufren", ha confirmado la profesora de Zoología de la Universidad de A Coruña, María José Servia.

Por su parte, los pescaderos han preferido recordar cómo se debe cocer correctamente el marisco. "Meterlo en agua fría e irle subiendo poco a poco la temperatura", ha indicado Roi Palmero, de Mariscos Abad. En este sentido, han remarcado que comprar estos productos vivos es sinónimo de calidad. "Normalmente, el marisco cuando está vivo y se cuece es cuando mejor sabe", ha expresado Diego Codesido, de Marisco Don Crustáceo.

Asimismo, un cocinero ha detallado cuál sería el efecto de utilizar productos congelados o aturdidos previamente. "Se dice que liberan una sustancia que sí que puede afectar al sabor o la textura de la carne, pero tampoco creo que sea nada que se perciba al gusto", ha comentado Álvaro Pena, propietario del restaurante Artabia.

No obstante, para algunos científicos hay dolores mucho peores que los humanos infligimos a los animales marinos. "Nos da pena que se muera el cangrejo dentro de una olla, pero no valoramos cuántos cangrejos se pueden estar muriendo por las toneladas de basura derivadas de nuestro consumo excesivo de productos", ha enfatizado Servia.

Con todo, si España copiase la medida británica, los expertos han advertido que los percebes y los camarones serían los que más sabor perderían.

