Un testigo del incendio de las Gabias en el que murió una niña de tres años: "Ardió todo en diez minutos"

¿Por qué es importante? La Guardia Civil investigan si un brasero pudo ser el origen del fuego. Solo su madre y su hermano de dos años, que resultó herido, pudieron salir de la vivienda.

Un incendio en una vivienda de Las Gabias, Granada, dejó una niña de tres años fallecida y otro menor herido. El fuego, que arrasó la casa en diez minutos, pudo haber sido causado por un brasero, según la Guardia Civil. Vecinos y policías intentaron salvar a la menor atrapada, pero no lo lograron. David, un vecino, alertó a los bomberos, quienes llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La madre y su hijo de dos años lograron escapar. El Ayuntamiento ha decretado luto oficial y los vecinos han iniciado una colecta para apoyar a la familia afectada.

"Ardió todo en diez minutos". Así lo ha asegurado un testigo del incendio registrado en una vivienda de Las Gabias, en Granada, en la tarde de este jueves en el que murió una niña de tres años y otro menor resultó herido. La Guardia Civil investiga las causas y baraja si un brasero pudo estar en el origen del fuego.

Los vecinos y agentes de la policía lograron entrar en la vivienda en llamas tratando de salvar a la menor, que quedó atrapada, pero no llegaron a tiempo. David, un vecino que vive justo enfrente, fue quien avisó a los bomberos. "No tardaron mucho en venir, pero en el transcurso de diez minutos ardió todo", ha contado.

En muy pocos minutos el humo invadió toda la calle. En el interior de la vivienda permanecía una mujer con sus dos hijos. Ella y el menor de dos años, que resultó herido, consiguieron salir, pero la niña de tres años no pudo ser rescatada y falleció. "El padre quería entrar a salvar a su niña, pero la casa estaba en llamas entera", ha dicho David.

La Guardia Civil continúa inspeccionando la casa, que quedó calcinada, e investiga las causas del incendio. "Todo parece indicar que el fuego fue ocasionado por un brasero, que fue lo que al final declaró el incendio en toda la vivienda", ha informado el teniente de alcalde de la localidad, Javier Bravo.

El Ayuntamiento ha decretado este viernes luto oficial, suspendiendo toda actividad prevista mientras mantiene las banderas del edificio consistorial a media asta. Los vecinos, por su parte, han iniciado una colecta para tratar de ayudar a la familia.

