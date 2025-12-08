Un terremoto de magnitud 4 sacude a la provincia de Álava

Los detalles El temblor ha tenido lugar a las 00:10 horas de este lunes 8 de diciembre a una profundidad de 0 kilómetros, con el epicentro al noroeste de Iruña de Oca, según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 4 en Iruña de Oca, Álava, el lunes 8 de diciembre a las 00:10 horas. El seísmo, con epicentro al noroeste de la localidad y a una profundidad de 0 kilómetros, se ha sentido en Vitoria, a 21 kilómetros de distancia. Vecinos de Iruña de Oca y Vitoria han notado el temblor, que ha durado entre tres y cuatro segundos, despertando a muchos. El alcalde, Miguel Ángel Montes, ha recorrido la zona para confirmar que no hubo daños, describiendo el evento como "dos golpes muy fuertes". Es la primera vez que ocurre algo así en la localidad.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este festivo nacional, lunes 8 de diciembre, un terremoto de magnitud 4 con epicentro en la localidad de Iruña de Oca (Álava). El temblor ha tenido lugar a las 00:10 horas a una profundidad de 0 kilómetros, con el epicentro al noroeste de Iruña de Oca, según los últimos datos del IGN. Entre otros puntos, el terremoto se ha sentido en la capital alavesa, situada a 21 kilómetros de Iruña de Oca.

Los vecinos de Vitoria han apreciado con claridad el temblor, e incluso algunos que ya estaban dormidos se han despertado por el terremoto, que se ha notado con más fuerza aún en Iruña de Oca, donde se ha sentido además una réplica.

La duración del terremoto ha sido escasa de unos tres o cuatro segundos a las 00.10 horas con 23 segundos, si bien ha sido de gran intensidad, hasta el punto de que se ha sentido dentro de los hogares, tal como recoge por su parte, El Mundo.

"Ahora hay tranquilidad, no ha pasado nada, pero ha sido un susto muy, muy grande", ha explicado el alcalde de esta localidad, Miguel Ángel Montes, quien ha recorrido tras el seísmo los cinco pueblos que conforman el municipio para comprobar personalmente que no ha habido daños.

El primer edil ha relatado que se ha sentido "dos golpes muy fuertes, como dos explosiones" y que la mesa en la que estaba trabajando "se ha movido entera". Incluso muchos vecinos que estaban durmiendo se han despertado por el temblor y se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para saber qué ha ocurrido. "Lo ha notado todo el mundo, se han movido las camas (...)", ha confesado Montes, añadiendo, además, que "es la primera vez que ocurre algo así" en la localidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.