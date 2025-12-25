Ahora

Tercer muerto apuñalamiento en Madrid en Navidad: detienen a su hermano como presunto autor

Los detalles Sobre las 15:00 de este jueves, los agentes se acercaron al lugar tras ser alertados de una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre en la localidad madrileña de Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, al que han encontrado con varias heridas de arma blanca y sin vida.

Los agentes de Seguridad Ciudadana se acercaron al lugar tras ser alertados por una llamada de una fuerte discusión en el interior de una vivienda sobre las 15:00 horas.

Allí encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento, más tarde.

En el mismo lugar localizaron al hermano del fallecido y presunto responsable, al que se detuvo por un delito de homicidio.

Además del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

Con este suceso son tres los fallecidos por arma blanca en Madrid en las últimas horas, después de que esta Nochebuena hayan muerto un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas, cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y el otro, de 63, en el barrio de Chamberí.

