La Sexta ha hablado con la mujer que ha denunciado a su compañero de empresa por haberla drogado y violado durante una convención de la compañía. La víctima sufre pesadillas y ataques de ansiedad desde el 14 de junio, cuando ocurrieron los hechos. Este miércoles ha arrancado la instrucción del juicio.

La víctima asegura que vive en alerta: "Me echo a dormir y tengo pesadillas con lo mismo". Asimismo, cuando se despertó afirma que "no recordaba nada de lo que había pasado esa noche. Me desperté y no sabía donde estaba, luego vi que era mi habitación. Tenía molestias en todo el cuerpo"

En las últimas horas ha declarado ante la jueza: "No era normal que yo no recordara una noche y menos habiendo bebido una copa. Entonces dije aquí ha pasado algo". Se derrumbó al darse cuenta de lo que había ocurrido y se fue al hospital: "En el informe lo que pone es que llevo varios golpes en el cuerpo y que doy positivo en cocaína y benzodiacepinas".

El acusado, un compañero de la empresa Tecnocasa, y que ha trabajado como modelo ha insistido esta mañana en que las relaciones fueron consentidas y que todo es un montaje. La víctima señala que lo que le provoca es un "estrés postraumático que crees que todo el mundo desconfía de ti".

La joven está a la espera de otro proceso judicial. La empresa la despidió tras contarle a su jefe que la habían violado.

"Mucho cuidado con armar escándalo"

Ese mismo lunes le contó lo ocurrido a su jefe pero, según denunció su abogado, no solo no activó ningún protocolo, sino que no quiso saber nada del tema: "Si estáis bien y llegasteis al hotel no quiero saber nada más de estas cosas, mucho cuidado con armar escándalo", le dijo su jefe. La sorpresa llegó al día siguiente, cuando recibió la primera carta de despido por causas económicas.

Días después recibió la segunda, que anulaba la primera, y alegaba un despido disciplinario. En este caso, la víctima presentó una denuncia por despido improcedente. Según comunicó su abogado: "Es un despido por causas discriminatorias, infringe el principio de indemnidad. Mi representada tiene todo el derecho a perseguir al causante de los hechos y a no ser despedida por ello. Porque la actuación de Tecnocasa es completamente insolidaria. No han mostrado la más mínima sensibilidad ante los graves hechos acontecidos".

La compañía emitió un comunicado en el que aseguraron que habían abierto un expediente interno. Afirmaron que habían decidido suspender temporalmente la relación comercial con la franquicia involucrada en los hechos y que si se determina que ha habido una actuación ilegal no dudarán en rescindir completamente la relación con la misma. También han mostrado su apoyo total a la víctima.