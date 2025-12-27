El temporal azota Málaga: Protección Civil envía un Es-Alert y aconseja evitar desplazamientos

¿Por qué es importante? Protección Civil aconseja a los ciudadanos que eviten zonas inundables, que respeten los cortes de tráfico y que busquen zonas altas o suban a pisos superiores en casa de estar cerca de zonas con riesgo de inundación después de que Aemet haya decretado el aviso rojo.

La borrasca que afecta a España este fin de semana impacta especialmente en Cataluña, pero Málaga también sufre las inclemencias del tiempo. Protección Civil ha emitido un Es-Alert tras el aviso rojo de la AEMET, aconsejando evitar desplazamientos innecesarios y zonas inundables, y buscar zonas altas. Emergencias 112 ha gestionado más de 60 incidencias en Andalucía, principalmente en Málaga, que enfrenta un aviso naranja por lluvias intensas. Marbella es el municipio más afectado, con numerosos avisos por caídas de objetos y anegaciones. En Benahavís, un desprendimiento ha cortado la carretera A-397. En Cádiz, se reportaron inundaciones en varias localidades.

Pese a que la borrasca que azota España este fin de semana está dejando la peor parte en Cataluña, Málaga también está viviendo la furia del tiempo en una jornada que ha terminado con el lanzamiento de un Es-Alert por parte de Protección Civil. En el mensaje, enviado poco después de las 21:00 horas de este sábado, se advierte de que ante el aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se deben evitar desplazamientos innecesarios.

Y no solo eso. Protección Civil aconseja a los ciudadanos que eviten zonas inundables, que respeten los cortes de tráfico y que busquen zonas altas o suban a pisos superiores en casa de estar cerca de zonas con riesgo de inundación.

Así, el servicio de Emergencias 112 ha atendido a lo largo de este sábado más de sesenta incidencias en Andalucía relacionadas con las lluvias y vientos que se registran en la comunidad, sobre todo en Málaga, sin que se hayan registrado daños personales o materiales de importancia. En total, se han atendido 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias, la mayoría en la provincia malagueña, que está en aviso naranja por hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

El municipio más afectado es Marbella, donde se han concentrado más de una veintena de avisos. También se han atendido incidentes en Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga. Muchos de estos avisos obedecían a caídas de elementos como vallas, señales de tráfico, postes de telefonía, farolas, ramas, alumbrado navideño o toldos, así como anegaciones en garajes y viviendas y accidentes de circulación sin heridos.

En Benahavís se ha producido un desprendimiento de ladera y granizo que ha obligado al corte total de la carretera A-397 en ambos sentidos, desde el punto kilométrico 13 al 31. En la provincia de Cádiz se atendieron varios avisos relacionados con anegaciones de viviendas, calles y garajes, principalmente en los municipios de San Roque y La Línea, y en menor medida en Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo. Además, en rayo ha caído en una farola en la avenida del Burgo, en Santa Margarita en La Línea, sin provocar daños personales.

La Aemet ha actualizado a última hora de este sábado el aviso para la provincia, que primeramente era naranja y finalmente ha pasado a rojo por lluvias torrenciales en la zona de Sol y Guadalhorce (Málaga). El mismo estará activo hasta las 4.00 horas de la madrugada de este domingo.

