STOP VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Suspensión del partido, patadas y puñetazos: el derbi de Masnou (Barcelona) acaba en batalla campal tras el lanzamiento de objetos e insultos desde la grada

¿Por qué es importante? El encuentro que enfrentaba a Atlètic y CD Masnou se suspendió a tres minutos del final por el lanzamiento de objetos e insultos por parte de la grada. En ese momento se inició el combate.

Imagen de la pelea del derbi de Masnou (Barcelona)
El derbi entre el Atlètic de Masnou y el CD Masnou no pudo acabar peor el pasado domingo. El encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de la Tercera Catalana se suspendió a tres minutos del final, cuando el marcador reflejaba el 2-3, por el lanzamiento de objetos e insultos desde la grada. No obstante, según pitó el árbitro, ambos equipos se sumieron en una batalla campal.

Fue un todos contra todos que incluyó a jugadores, técnicos y aficionados de ambos equipos. El estadio municipal de la localidad barcelonesa mutó en octógono de MMA y las bofetadas, patadas y puñetazos se sucedieron ante la mirada atónita y enojada de aficionados que solo iban a ver el partido.

Previamente, el colegiado había tenido que indicar la suspensión del partido, a tres minutos del final, por el lanzamiento de objetos e insultos desde la grada. "Se produce un lanzamiento masivo de hielos, mecheros y botellas, es lo que recoge el acta y es cuando se acaba el partido", ha expresado Sergio Cecilio, entrenador del Atlètic de Masnou. Tras el sonido del silbato, el ambiente violento y caldeado se trasladó al terreno de juego, de hecho, en los vídeos que han circulado por redes sociales se puede apreciar la presencia de aficionados completamente encapuchados, a modo de ultras.

Por su parte, ambos equipos, que están a punto de someterse a una fusión, han condenado los hechos. Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado a ambas juntas directivas para tratar el asunto. "Evidentemente, son unos hechos que lamentamos y que condenamos enérgicamente", ha explicado la concejala de Deportes, Silvia Folch.

Con todo, el Atlètic de Masnou ya ha identificado y expulsado a uno de los violentos que estaba en la grada y el próximo jueves la Federación Catalana de Fútbol anunciará las sanciones oportunas, que se esperan contundentes.

