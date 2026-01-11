Suspendida en el aire durante una hora y a 50 metros de altura: rescatan en Murcia a una mujer atrapada en una tirolina

Los detalles La joven se encontraba realizando un actividad en la vía ferrata del Ciervo, cerca de Casas Nuevas, en el término municipal de Mula.

Los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) rescataron a una mujer de 30 años que quedó atrapada a más de 50 metros de altura en una tirolina, mientras realizaba una actividad en la vía ferrata del Ciervo, cerca de Casas Nuevas, en Mula. El 112 recibió el aviso a las 12.07 horas, movilizando a la Policía Local, Guardia Civil, agentes medioambientales y un helicóptero con bomberos. Tras más de una hora suspendida, la mujer fue rescatada y evacuada por aire, rechazando posteriormente el traslado al hospital. La zona del accidente está restringida y señalizada con carteles de prohibido el paso.

Por su parte, el 112 recibió a las 12.07 horas la llamada del compañero de la afectada. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, agentes medioambientales y el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias MU010 con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del CEIS.

Tras pasar más de una hora suspendida en la tirolina, fue rescatada por los Bomberos. Después, la accidentada fue evacuada por aire hasta el lugar de encuentro con una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada , la joven rechazó el traslado al centro sanitario y aseguró encontrarse bien además de no haber sufrido heridas.

Según ha podido saber laSexta, la zona en la que esta mujer resultó accidentada está restringida e incluso cuenta con carteles de prohibido el paso. Aunque hay empresas profesionales que suelen acudir a este lugar para hacer actividades, en este caso la accidentada y su compañero fueron por su cuenta.

