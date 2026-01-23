Un superviviente del Alvia asegura que los servicios de emergencia tardaron casi una hora en llegar: "Veíamos luces, pero no venían"

Los detalles Santiago Rosendo, testigo del accidente, recuerda la pesadilla que vivió: "Eso tiene que ser lo más parecido a un frente de guerra, con gente muerta y otra intentando pedir ayuda".

Santiago Rosendo, superviviente del accidente del Alvia, describe el horror vivido el domingo, comparándolo con un frente de guerra. Tras el accidente, logró salir del tren, pero los servicios de emergencia tardaron casi una hora en llegar. José María Galán, otro superviviente, fue a buscar ayuda y encontró una patrulla de la Guardia Civil que desconocía la magnitud del incidente. El cabo Francisco Montes confirmó que llegaron al lugar antes de las 20:30 horas, pero no sabían de otro tren siniestrado. El ministro Marlaska afirmó que a las 20 horas la primera patrulla ya estaba en el lugar, pero persisten dudas sobre la organización del rescate.

Santiago Rosendo, superviviente del Alvia que iba en el vagón tres del tren, recuerda la pesadilla que vivió el pasado domingo. "Lo más parecido a un frente de guerra tiene que ser eso, con gente muerta y gente intentando pedir ayuda, y tú no tienes la capacidad de poder socorrerlos", lamenta.

Tras el accidente, rompió la puerta y salió. "Nosotros veíamos una luz a lo lejos, las luces de la Guardia Civil, y nosotros pensábamos que era para nosotros, pero no venían", recuerda Santiago, quien asegura que los servicios de emergencia tardaron casi una hora en llegar. "Los sanitarios tardaron una hora y diez minutos aproximadamente", señala el superviviente.

Por su parte, José María Galán, también superviviente de la tragedia, habló con el 112. Al ver que no veían los servicios de emergencia, decidió ir a pedir ayuda caminando y se encontró con una patrulla de la Guardia Civil. "Cuando le dije que venía del otro tren, me preguntó sobre el tren; le dije que del de Huelva y se quedó en shock porque ninguno de los dos éramos conscientes de la existencia de lo otro", afirma.

Su testimonio es acorde con el de los agentes. Francisco Montes, cabo de la Guardia Civil, indica que llegaron "al lugar un poquito antes de las 20:30 horas", y localizaron "al otro tren a menos cuarto o cosa así", entre que llegaron "al lugar", el superviviente llegó y pudieron "saber que había otro tren". En la misma línea, otro agente reconoce que a las 20:30 horas no estaban en el Alvia.

En lo referente a si estos guardias civiles conocían ya al llegar que había dos trenes siniestrados, el ministro Marlaska no ha dado detalles al respecto. "A las 20 horas, es decir, 12 minutos después del trágico siniestro, la primera patrulla de la Guardia Civil, la más cercana, se encuentra ya en el lugar, ve la entidad de la tragedia y activa todos los medios necesarios", declaró el ministro del Interior sobre este asunto. Así, todavía quedan muchas preguntas sin responder ante la organización.

