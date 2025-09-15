Ahora

Tiroteo en Alfafar

El sospechoso del tiroteo de Alfafar (Valencia) se entrega a la Guardia Civil

El contexto Los disparos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas del pasado 1 de septiembre en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, cuando dos vecinos discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

Momento del tiroteo en Alfafar (Valencia)Momento del tiroteo en Alfafar (Valencia)laSexta
El sospechoso de haber disparado con una escopeta a un hombre el pasado 1 de septiembre en la localidad valenciana de Alfafar se ha entregado este lunes alrededor de las 9 horas en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de València, donde ha acudido junto a su letrado.

Los disparos tuvieron lugar sobre las 23:30 horas del pasado 1 de septiembre en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, cuando al parecer dos vecinos de este municipio discutieron y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

A continuación, el autor de los disparos se marchó del lugar y, aunque se sospechaba que se había atrincherado con el arma en una vivienda de la calle San Antonio, contigua al lugar de los disparos, finalmente logró esquivar el cerco policial y huyó acompañado de otro joven que posteriormente se entregó y que se encuentra en prisión preventiva por estos hechos.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que actualmente se sigue tomando declaración al detenido, que podría pasar este martes a disposición judicial.

