¿Son los españoles optimistas con 2026? Casi el 70% cree que les irá mejor a nivel personal

La otra cara Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando nos preguntan a nivel global, como sociedad. Según una encuesta de Ipsos realizada en 30 países, casi la mitad de los españoles cree que no les irá peor que el año pasado.

Los españoles creen que 2026 será un año peor que 2025, pero solo a nivel global. Esto es, según una encuesta de Ipsos, realizada en 30 países, incluido España, un 47% de los españoles responde que el país irá a peor este 2026, algo que contrasta con la media de este encuesta, ya que más del 70% de los encuestados dice que iremos a mejor.

Sin embargo, resulta curioso que los españoles cuando se nos pregunta por nosotros mismos, somos optismistas. Esto es, casi un 70% de los españoles cree que les irá mejor en 2026, que en 2025, a nivel personal.

A nivel global, cerca de tres cuartas partes (71%) se muestran optimistas respecto a que 2026 será mejor que 2025, mientras que el 29% no cree que el próximo año sea mejor que este. Los franceses (41%) son los menos propensos a pensar que el próximo año será mejor.

Con respecto a nuestras preocupaciones, la migración es para los españoles una de las mayores preocupacioens para los españoles, no así en el resto de los 30 países de este trabajo. El 80% de los españoles creen que aumentará en 2026.

Por otro lado, los fenómenos climáticos extremos son otra de nuestra preocupaciones: más del 70% creen que habrá más, una respuesta, no obstante, similar a la del resto del mundo.

Por último, y en cuanto a los propósitos de Año Nuevo, solemos coincidir: salud, amor y trabajo, los tres ejes, sin duda, fundamentales de la vida. Y que este último, el trabajo, no nos lo quite la inteligencia artificial: más de la mitad de personas en nuestro país creen que destruirá empleos, y solo un 30% cree que con ella, puede haber nuevas oportunidades.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.