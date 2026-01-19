Las sobrecogedoras imágenes aéreas del accidente de trenes en Córdoba: así han quedado el Alvia y el Iryo

Los detalles Las imágenes aéreas remitidas por la Guardia Civil muestran la enorme distancia a la que terminaron ambos trenes después del impacto en el accidente más grave de la historia de la Alta Velocidad ferroviaria en España.

El accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, Córdoba, ha dejado al menos 39 muertos y más de 150 heridos, siendo el primer gran accidente en la historia de la Alta Velocidad en España. Tres vagones de un tren de Iryo descarrilaron y chocaron con un tren Alvia, cuyos primeros vagones cayeron por un talud. Según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, el accidente no se debió a un error humano ni a exceso de velocidad. La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría estar cortada más de tres o cuatro días debido a las tareas de recuperación.

Las imágenes que están saliendo a la luz a lo largo de la mañana de este lunes muestran la gravedad del accidente que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba), dejando decenas de muertos y de heridos, en el que ha sido el primer gran accidente en la historia de la Alta Velocidad en España y, por el momento, la cuarta mayor tragedia ferroviaria en el país.

Tres vagones de un tren de Iryo descarrilaron, chocando frontalmente con un tren Alvia cuyos primeros vagones cayeron por un talud de cuatro metros. Al menos 39 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas.

Las imágenes aéreas remitidas por la Guardia Civil muestran la enorme distancia a la que terminaron ambos trenes después del impacto. Un accidente que, según ha asegurado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, no se debería ni a un error humano ni a exceso de velocidad, ya que, según ha asegurado, ambos trenes circulaban a menos de 210 kilómetros por hora en una zona limitada a 250 km/h.

Fernández también ha apuntado que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría estar cortada más de un día, debido a las tareas de recuperación de la vía y de los materiales, apuntando ahora a más de tres o cuatro días.

"Equipos de Renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Es una tragedia que nos golpea a todos", señalaba. El accidente de Adamuz tuvo lugar el domingo, 18 de enero, sobre las 19:45h, cuando un tren Iryo que realizaba una ruta entre Málaga y Madrid descarriló e invadió la vía contigua, provocando el descarrilamiento de otro tren, que cubría la ruta entre Madrid y Huelva.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.