Las sobrecogedoras imágenes aéreas del accidente de Rodalies: así ha quedado el tren tras la caída del muro

Los detallesAl Rojo Vivo emite las imágenes de El Servei Català de Trànsit del accidente de Rodalies que tuvo lugar anoche en Gelida, Barcelona, en las que puede verse el estado en el que ha quedado la locomotora del tren.

El accidente ferroviario en Gelida, Barcelona, dejó al convoy de Rodalies con su parte delantera completamente aplastada y varios vagones descarrilados, resultando en la muerte del maquinista y 37 heridos. El incidente ocurrió tras el desplome de un muro debido a un temporal severo con lluvias y viento. Las imágenes aéreas muestran el grave estado de la locomotora y los vagones. El meteorólogo Francisco Cacho atribuye el accidente a las intensas lluvias, que también han afectado los ríos de Cataluña, provocando cortes en carreteras y obligando a abrir compuertas de pantanos por el aumento del caudal. El servicio de emergencias gestionó más de 2.300 llamadas.

Con la parte delantera del tren completamente aplastada y varios vagones fuera de las vías. Así quedó el convoy delantero de Rodalies tras el accidente ferroviario -que ha acabado con la vida del maquinista y ha dejado 37 heridos- ocurrido anoche en Gelida (Barcelona), después de que un muro se desplomara a su paso. Las imágenes aéreas difundidas por el Servei Català de Trànsit y emitidas en Al Rojo Vivo muestran el grave estado en el que quedó la locomotora y el resto de vagones tras el derrumbe.

"El temporal, la lluvia, el viento, ese muro de contención que cae a la vía justo cuando pasa el tren y el desastre, el colapso total hoy en Barcelona", resume Antonio G. Ferreras mientras en pantalla se emiten estas impactantes imágenes.

El meteorólogo Francisco Cacho explica que esta situación es "fruto de las lluvias", que también han provocado un "estado crítico en los ríos de Cataluña". "Han estado en nivel rojo y ahora mismo 15 carreteras siguen cortadas solo en la provincia de Girona".

Una muestra de la magnitud del episodio es el caudal alcanzado por el río Ter, que llegó a los 1.250 metros cúbicos, "tres veces el caudal medio del río Ebro". "Varios pantanos han tenido que abrir sus compuertas porque superaban el 90 %", señala Cacho, antes de añadir que el servicio de emergencias 112 tuvo que gestionar más de 2.300 llamadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.