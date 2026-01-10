Siete heridos por el incendio causado por la explosión de la batería de un patinete eléctrico en Bilbao

Los detalles Cuatro personas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario y otras tres han sido atendidas en el lugar del fuego, todas ellas por inhalación de humo, según han informado fuentes municipales.

En el barrio de Atxuri, en Bilbao, un incendio provocado por la explosión de la batería de un patinete eléctrico ha dejado siete personas heridas. El fuego obligó a desalojar varios portales de un edificio de viviendas. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital y tres atendidas en el lugar, todas por inhalación de humo. El incendio se originó en un bajo de la calle George Steer. La Ertzaintza evacuó a los vecinos del portal afectado y de los contiguos antes de la llegada de los Bomberos. El incendio está controlado y se están realizando labores de enfriamiento y ventilación.

La vivienda afectada por las llamas se encuentra situada en un bajo ubicado en el número 6 de la calle George Steer y el fuego se ha originado, según han trasladado las mismas fuentes, por la explosión de una batería de un patinete eléctrico.

Por su parte, la Ertzaintza ha desalojado a los vecinos del portal donde se ha originado el fuego y también a los residentes de los dos portales contiguos antes de la llegada de Bomberos.

Tres personas han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios por inhalación de humo y una familia, una pareja y sus dos hijos, ha tenido que ser trasladada al hospital también por inhalación de humo, con pronóstico leve.

El incendio está controlado y prácticamente extinguido y las unidades de Bomberos de Bilbao desplazadas al lugar están enfriando y ventilando la vivienda afectada.

