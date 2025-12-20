"Ha sido una losa que se me ha ido": la emoción de Aida tras ganar la batalla al desahucio después de 10 años de lucha

¿Qué ha pasado? La Justicia ha dado la razón a la mujer con una sentencia que reconoce que en su hipoteca había cláusulas abusivas. "Es una esperanza que se abre para muchos", dice Aida.

Aida ha vivido una década bajo la amenaza del desahucio debido a cláusulas abusivas en su hipoteca, pero finalmente la Justicia le ha dado la razón. Durante estos años, ha luchado incansablemente y ahora, a sus 60 años, puede vivir sin miedo a perder su hogar. Aida fue una de las víctimas de los avales cruzados, que involucraron a muchas personas en situaciones similares. La sentencia que recibió es definitiva y le permite reformar su casa, que carecía de agua caliente y otras comodidades. Graduada como abogada, ahora busca ayudar a otros en situaciones similares, utilizando su experiencia y conocimientos adquiridos.

Han sido 10 años los que Aida ha vivido bajo la amenaza del desahucio. Bajo la eterna pesadilla de poder perder su casa. Así ha sido hasta ahora. Hasta que la Justicia le ha dado la razón. Hasta que ha considerado que su hipoteca tenía cláusulas abusivas. Hasta que su lucha, una en la que jamás ha bajado los brazos, ha obtenido recompensa.

"Todos estos años con la maleta hecha. Siempre ha sido una losa que he tenido encima y ahora se me ha ido", ha expresado la mujer, que a sus 60 años por fin puede vivir libre de la amenaza del desahucio.

Una amenaza que ha llegado a su fin. Una contra la que ha peleado desde hace una década y que ha acabado en victoria. Una que, dice, "es una esperanza que se abre para muchos".

"Lamentablemente no somos los culpables", ha expresado después de ser una de las muchas víctimas de los llamados avales cruzados, que llevó a no pocas personas a ligar su destinos a otras que no conocían.

"La sentencia es fulminante. No hay vuelta atrás. Habla de cláusulas abusivas", ha afirmado Aida, que estuvo en el origen de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Ahora ya puede dar el siguiente paso. Uno que no se ha atrevido a dar hasta ahora por temor a perder su casa. Porque, por fin, puede hacer reformas: "No quería gastarme ese dinero porque no al siguiente día no sabes lo que te puede venir. Hace falta arreglar mucho. La cocina está muy mal, e igual estaba el baño. No teníamos ni agua caliente".

Y es que ya es su casa. Una que no va a perder y en la que se ve una mesa de estudio. "Me gradué como abogada. Trabajaba de interna y por la noche cuando ellos dormían yo leía y hacía mis deberes. Me quedaba hasta las 03 00 de la mañana. A las 07 00 había que estar de nuevo de pie", ha contado.

Ahora quiere que, a sus 60 años, lo que ella ha vivido y todo lo que ha estudiado pueda servir para ayudar a otros que estén o puedan estar en su misma situación.

