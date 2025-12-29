Ahora

delito contra la flora y la fauna

El Seprona investiga a dos jóvenes por soltar un caimán en el pantano de Almansa (Albacete)

Los detalles El ejemplar fue localizado en una zona de baño de fácil acceso, lo que incrementaba el riesgo para los usuarios del pantano y para el propio ecosistema. Tras su captura, el animal fue trasladado al Zoo de Madrid, donde quedó bajo custodia especializada.

El Seprona investiga a dos jóvenes por soltar un caimán en el pantano de Almansa (Albacete)El Seprona investiga a dos jóvenes por soltar un caimán en el pantano de Almansa (Albacete)Agencia EFE

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Almansa (Albacete) investiga a dos vecinos de la localidad alicantina de Petrer, de 29 y 35 años, por presuntos delitos contra la flora y la fauna tras liberar un caimán en el pantano de Almansa.

Según informó la Guardia Civil, el pasado 9 de julio de 2025, agentes del Seprona, junto a la Sociedad de Pescadores de Almansa y los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, lograron capturar al animal. Se trataba de un caimán yacaré, una especie exótica originaria de Sudamérica y considerada amenazada.

El ejemplar fue localizado en una zona de baño de fácil acceso, lo que incrementaba el riesgo para los usuarios del pantano y para el propio ecosistema. Tras su captura, el animal fue trasladado al Zoo de Madrid, donde quedó bajo custodia especializada.

A raíz del hallazgo, el Seprona abrió una investigación para identificar a los responsables de la introducción ilegal del reptil en el medio natural. Tras diversas indagaciones, la Guardia Civil pudo constatar la implicación de las dos personas investigadas, residentes en Petrer.

De acuerdo con el Código Penal, los hechos podrían constituir un delito contra la flora y la fauna, castigado con penas de prisión de cuatro meses a dos años o multas de ocho a veinticuatro meses. Además, por un posible delito de abandono de animales, los investigados podrían enfrentarse a multas de uno a seis meses o a trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo carga contra Sánchez por su "colapso total" y hace ojitos a la ultraderecha: "Nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox"
  2. Se eleva a tres el número de víctimas por un alud de nieve cerca del Balneario de Panticosa (Huesca)
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar un residencia de Putin
  4. La jueza ofrece a Feijóo que aporte sus mensajes con Mazón voluntariamente y le permite declarar telemáticamente
  5. El Gobierno permite a Airbus saltarse el veto a Israel para facilitar la transferencia de tecnología en la construcción de aeronaves
  6. Muere Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años