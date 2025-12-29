El Seprona investiga a dos jóvenes por soltar un caimán en el pantano de Almansa (Albacete)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Almansa está investigando a dos vecinos de Petrer por presuntos delitos contra la flora y fauna tras liberar un caimán en el pantano de Almansa. El 9 de julio de 2025, agentes del Seprona, junto con la Sociedad de Pescadores de Almansa y Agentes Medioambientales, capturaron al caimán yacaré, una especie exótica de Sudamérica. El animal fue trasladado al Zoo de Madrid. Se abrió una investigación que identificó a los responsables. Estos hechos podrían conllevar penas de prisión o multas según el Código Penal, además de posibles trabajos comunitarios.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Almansa (Albacete) investiga a dos vecinos de la localidad alicantina de Petrer, de 29 y 35 años, por presuntos delitos contra la flora y la fauna tras liberar un caimán en el pantano de Almansa.

Según informó la Guardia Civil, el pasado 9 de julio de 2025, agentes del Seprona, junto a la Sociedad de Pescadores de Almansa y los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, lograron capturar al animal. Se trataba de un caimán yacaré, una especie exótica originaria de Sudamérica y considerada amenazada.

El ejemplar fue localizado en una zona de baño de fácil acceso, lo que incrementaba el riesgo para los usuarios del pantano y para el propio ecosistema. Tras su captura, el animal fue trasladado al Zoo de Madrid, donde quedó bajo custodia especializada.

A raíz del hallazgo, el Seprona abrió una investigación para identificar a los responsables de la introducción ilegal del reptil en el medio natural. Tras diversas indagaciones, la Guardia Civil pudo constatar la implicación de las dos personas investigadas, residentes en Petrer.

De acuerdo con el Código Penal, los hechos podrían constituir un delito contra la flora y la fauna, castigado con penas de prisión de cuatro meses a dos años o multas de ocho a veinticuatro meses. Además, por un posible delito de abandono de animales, los investigados podrían enfrentarse a multas de uno a seis meses o a trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.

