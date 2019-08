La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ampliado la alerta por listeriosis a todos los productos de la marca 'La Mechá' y recomienda a las personas que tengan algún alimento de esta empresa en casa que se abstengan de consumirlo.

En un comunicado explican que ese producto debe ser devuelto al punto de compra, y de no ser posible, hay que desecharlo. La alerta se amplía después de que hayan sido identificados otros productos que anteriormente no habían sido notificados, en particular chorizo picante, chorizo dulce y morcilla.

Además de alertar sobre los productos de la empresa Magrudis S.L., Sanidad avisa de que esta alerta también afecta a los productos comercializados y amparados por las marcas de identificación con número de Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 10.025920/SE o 40.057087/SE.

Además, la Junta de Andalucía insiste en la importancia de adquirir únicamente productos correctamente etiquetados en los que se pueda conocer quién es el responsable de su puesta en el mercado.

En el caso de estar embarazada, Sanidad recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos.

El consistorio de Sevilla denunciará a la empresa Magrudis por "ocultación de datos y falta de colaboración en la investigación que se está llevando a cabo con motivo de la alerta sanitaria por listeria decretada y coordinada desde la Junta de Andalucía".

En un comunicado, ha informado de que esta denuncia se produce después de que el equipo de inspectores haya detectado en la fábrica de Magrudis albaranes de devoluciones de productos cuya distribución había sido ocultada por parte de la empresa a las administraciones y, por tanto, no se habían incluido dentro de la alerta sanitaria decretada por la Comunidad Autónoma.

Así se ha comunicado a la Junta de Andalucía. Concretamente, se han detectado devoluciones de chorizo, chorizo picante y morcilla, productos que no estaban en la lista entregada por la empresa de artículos en distribución.

De hecho, durante las inspecciones la empresa negó que estos productos estuvieran en el mercado. En cualquier caso, toda la actividad y la distribución de la empresa, incluidos estos artículos pese a no estar en ninguna lista, estaba paralizada y los productos retirados del mercado. De hecho, se ha detectado su existencia a partir de su devolución por parte de distribuidores.