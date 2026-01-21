Sánchez y Moreno acuerdan celebrar un Homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz en Huelva el 31 de enero

¿Por qué es importante? Si bien la tragedia tuvo lugar en la provincia de Córdoba, son de la vecina al menos 23 de las víctimas mortales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han mantenido una conversación telefónica esta tarde y han acordado auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las más de 40 víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Un acto que presidirán los reyes Felipe VI y Letizia, según ha confirmado Zarzuela a laSexta.

El acto, según han explicado fuentes de Moncloa a esta cadena y ha concretado también el presidente andaluz en una publicación de X, tendrá lugar el próximo sábado 31 de enero en Huelva. Si bien la tragedia tuvo lugar en la provincia de Córdoba, son de la vecina al menos 23 de las víctimas mortales.

La decisión se ha tomado, según han explicado ambos gobiernos, en una llamada telefónica de la tarde de este miércoles entre Sánchez y Moreno, en la que también han intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente.

Ya este martes, fuentes del Ejecutivo central habían avanzado su intención de celebrar un Funeral de Estado, al tiempo que apuntaban a la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas. Asimismo, también recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.