Al igual que otras fiestas del año, el día del amor también tiene su propia fecha en el calendario: el 14 de cada mes de febrero es San Valentín. Aunque al principio iba dirigido especialmente a aquellas personas que se encontraban en pareja, esta idea cada vez va perdiendo más fuerza y ahora es la excusa perfecta para celebrar cualquier tipo de amor, ya sea entre amigos o familiares.

Desde que se empezó a festejar en España, lo más típico es salir a la calle y encontrar escaparates repletos de corazones, ofertas, calles adornadas e incluso ciertas marcas lanzan al mercado cápsulas de ropa específicas para este día. Aun así, hay quienes prefieren dejar a un lado los objetos materiales para sorprender a sus seres queridos a través de mensajes emotivos y a los que puedan recurrir en cualquier época del año.

Como sabemos que no siempre es fácil encontrar la idea perfecta para expresar lo que sientes o no te llega la inspiración para escribir una frase que le haga sonreír, hemos recogido una serie de frases para que puedas enviarle por WhatsApp un mensaje original y diferente para que este año logres diferenciarte de los típicos textos que inundan las redes sociales.

Frases de personajes célebres y autores literarios

"El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad". William Shakespeare.

"Hay siempre un poco de locura en el amor. Mas también hay siempre un poco de razón en la locura". Friedrich Nietzsche

“Reírse con otro es el mayor síntoma de amor”. Carmen Martín Gaite

“Quizá solo se trate de encontrar a quien te sigue mirando cuando tú cierras los ojos”. Elvira Sastre

“Al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después todo el amor pertenece a los pensamientos”. Albert Einstein

Frases de cantantes

“Ya hace algunos siglos que he empezado a sospechar que he caído sin quererlo en tu gravedad”. Love of Lesbian

“Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende; sacas al sol las pestañas y el mundo florece”. Alejandro Sanz

“Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar”. Pablo Alborán

“Eres mi rincón favorito de Madrid”. Pereza

“Este adiós no maquilla un hasta luego, este nunca no esconde un ojalá, esta ceniza no juega con fuego, este ciego no mira para atrás”. Joaquín Sabina

“Cambiaría mi vida por repetir mil instantes y daría mil instantes por llamarte vida mía”. Beret

“Quiero decirte que te amo porque es mi única verdad”. Laura Pausini

“Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos”. Rosana

“Te sigo queriendo, por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás las espalda”. Malú

Frases graciosas

“Deberías llamarte Google porque tienes todo lo que busco”.

“¿Crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar?”

“Contigo me siento como la flamenca del Whatsapp”

“Te quiero como quieren los patos: Patolavida”

"¿Eres un pokémon? Porque me atrapaste el corazón"

Frases de amor en películas

"Tengo miedo de salir de esta habitación y no volver a sentir en mi vida lo que siento estando contigo". Dirty Dancing (1987)

"Prefiero vivir una vida mortal a tu lado, que enfrentarme a todas las edades de este mundo sola". El señor de los anillos (2001)

"Sería un privilegio que me rompieras el corazón". Bajo la misma estrella (2014)

"Creo que los lugares en que he estado y las fotos que he hecho durante mi vida me han estado conduciendo hacia ti". Los puentes de Madison (1995)

"Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para... y es verdad. Lo que no dicen es que, cuando vuelve a ponerse en marcha, se mueve aún más rápidamente para recuperar el tiempo perdido". Big Fish (2003)

“Quiero todo de ti, para siempre, tú y yo cada día”. El diario de Noa (2004)

“Dile que la quieres. Yo nunca se lo dije lo suficiente a tu madre; tendría que habérselo dicho cada día porque era perfecta cada día. Las películas no se acaban hasta que sale la palabra ‘fin’”. Love Actually (2003)