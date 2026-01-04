El Roscón de Reyes: todas las versiones que conviven hoy con el clásico

Cada enero, el roscón de Reyes regresa con nuevas versiones que amplían la tradición sin romper el ritual clásico navideño.

Con la llegada del Día de Reyes, el roscón de Reyes vuelve a ocupar un lugar central en la gastronomía navideña. Más allá de la tradición, este dulce se ha convertido en un reflejo de cómo cambian los gustos y las costumbres: lo que durante décadas fue una receta prácticamente inalterable hoy se presenta en múltiples formatos, rellenos y adaptaciones. El roscón ya no es uno solo, sino muchos.

Esta diversificación no es fruto de una moda pasajera. Las diferentes versiones del roscón de Reyes responden tanto a la evolución de la pastelería como a nuevas demandas del consumo. Clásico o relleno, artesanal o reinterpretado, el roscón sigue siendo el protagonista indiscutible del 6 de enero.

Repasamos algunas de las versiones más populares del roscón de Reyes.

El roscón tradicional: la referencia original

La versión clásica del roscón de Reyes parte de una masa tipo brioche, elaborada con levadura, mantequilla, huevo y aromatizada con agua de azahar y ralladura de cítricos. Su forma circular simboliza la corona de los Reyes Magos y se decora con azúcar humedecido y fruta escarchada, uno de los elementos más característicos (y controvertidos) del dulce.

Este roscón se consume habitualmente sin relleno y sigue siendo la opción preferida para quienes defienden la tradición en su forma más pura. Para muchos, cualquier variación posterior debe medirse siempre frente a esta receta original.

El roscón relleno de nata: la versión más popular

Aunque no pertenece a la receta histórica, el roscón de Reyes relleno de nata es hoy uno de los más vendidos. Su popularización llegó en la segunda mitad del siglo XX, cuando las pastelerías comenzaron a abrir el roscón y añadir un relleno ligero que equilibraba el dulzor de la masa.

La nata montada aporta frescura y suavidad, y ha terminado por convertirse en una opción casi imprescindible. En muchas regiones, el roscón sin relleno es ya minoritario frente a esta versión.

Trufa y crema: sabores ya consolidados

Junto a la nata, otras variantes se han asentado con fuerza. El roscón relleno de trufa introduce el chocolate como protagonista y suele atraer a quienes buscan un sabor más intenso. La crema pastelera, por su parte, conecta con la tradición repostera clásica y recuerda a otros dulces festivos europeos.

Ambas opciones se consideran hoy parte del repertorio habitual, presentes tanto en pastelerías artesanas como en cadenas de gran consumo.

Roscones sin fruta escarchada: una adaptación polémica

La fruta escarchadagenera división desde hace años. Para quienes la rechazan, han surgido los roscones sin fruta, decorados únicamente con azúcar y almendra laminada. Estas versiones mantienen la masa tradicional, pero eliminan uno de los ingredientes más discutidos.

Su presencia ha crecido notablemente, impulsada por un público que busca un roscón más sencillo y menos cargado visualmente.

Roscones de chocolate y versiones creativas

En los últimos años, el roscón ha dado pie a reinterpretaciones más alejadas del modelo clásico. El roscón de chocolate, ya sea con masa de cacao, rellenos abundantes o coberturas exteriores, se ha convertido en una alternativa frecuente, especialmente en familias con niños.

A partir de ahí, han aparecido versiones de pistacho, café, praliné o combinaciones inspiradas en la alta pastelería. Aunque estas propuestas se distancian de la tradición, muestran la capacidad del roscón para adaptarse a nuevos lenguajes gastronómicos.

Roscones sin gluten, veganos y adaptados

La evolución del consumo también ha impulsado roscones adaptados a necesidades alimentarias específicas. Hoy existen roscones sin gluten, versiones veganas sin productos de origen animal y opciones con menos azúcar o edulcorantes alternativos.

Estas elaboraciones permiten que más personas participen del ritual del Día de Reyes sin renunciar a la tradición, ampliando el alcance del roscón sin sustituir a la receta clásica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.