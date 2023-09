El programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 ha hablado en exclusiva con Rosa Peral, la guardia urbana de Barcelona condenada junto a su amante Albert López ha hablado en exclusiva con Rosa Peral. La entrevista ha sido concedida desde prisión, donde lleva seis años cumpliendo condena, y tras el estreno de la serie de Netflix basada en el crimen. Pese a la sentencia que le condena a 25 años de cárcel, Rosa sigue sosteniendo que ella es "inocente": "Es surrealista mi condena por asesinato".

La sentencia es clara: Albert y Rosa crearon un plan para matar a Pedro. Sin embargo, ella sigue con su objetivo de que se repita el juicio. Por eso en la entrevista, asegura que ella es "inocente de lo que se le está acusando". "Yo no he matado a Pedro. Lo he dicho una y mil veces y lo seguiré repitiendo. No voy a dejar de luchar por algo que no considero justo", ha defendido Rosa.

"Una cosa es que yo con la sentencia que toque yo esté aquí y la aplique porque es lo que toca y otra cosa es que yo considere que lo que se está haciendo es justo", ha sostenido en unas 20 conversaciones que ha tenido con el periodista del programa Carlos Quílez, donde le insiste en que "la sentencia no es una sentencia justa". "Es más, a mí se me ha aplicado un extra a la sentencia, diez años de libertad vigilada. Me parece surrealista que se me condene por asesinato cuando no se sabe ni siquiera cómo ha sido el fallecimiento", ha justificado la exagente.

Rosa ha usado la entrevista para cargar contra su examante Albert, y ha señalado que "uno de los dos mentía". "Yo desde el principio dije exactamente lo mismo: no maté a Pedro. He explicado todo, y dije, incluso, lo que he hecho mal", ha sostenido la exguardia urbana. "Albert iba divagando. Luego fue cambiando las versiones porque claro, una versión que es mentira luego se te va pillando. Es lo que tiene mentir", ha acusado.

Asimismo, preguntada sobre si sabe algo de Alberta, ha asegurado que ni tiene ni quiere saber. "Para mí, tiene una enfermedad mental. Lo que nosotros entendemos coloquialmente como psicópata. No tiene empatía, es frío, solamente piensa en él. Solamente existe él y su mundo... Pero luego, eso sí, con sus amistades es una maravillosa persona, parece el mejor", ha expresado Rosa.