Ahora

Caos ferroviario

Rodalies restablece por completo su servicio tras 48 horas de parón

Los detalles "Desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Catalunya", ha informado la entidad en sus redes sociales. El Govern restableció la R2 en la noche del jueves tras llegar a un acuerdo con los maquinistas.

Rodalies ha anunciado esta madrugada el restablecimiento completo del servicio de Cercanías de Cataluña desde el inicio de este viernes, tras dos días suspendido por el accidente mortal de Gelida (Barcelona).

"Desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Catalunya", ha informado la entidad en sus redes sociales. Rodalies puso en marcha en la noche del jueves la línea R2 norte, entre el Aeropuerto de Barcelona y Maçanet-Massanes, con la previsión de que este viernes se restableciera el resto del servicio, una vez revisada toda la red y garantizada su seguridad.

El servicio estaba interrumpido desde la noche del pasado martes, después de que un tren de la línea R4 chocara contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias en Gelida. En este accidente murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas de diversa consideración.

El servicio se tendría que haber reanudado este jueves, pero no fue posible porque los más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña acudieron a sus puestos de trabajo pero se negaron a conducir los trenes alegando que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, por temor a nuevos accidentes.

Ante esta situación, la Generalitat, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf mantuvieron una reunión en la que alcanzaron un acuerdo para que se retomara el servicio de Rodalies una vez se terminaran unas inspecciones extraordinarias para comprobar la seguridad.

