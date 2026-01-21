El riesgo de hundimiento obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell hacia el sur

Imagen de archivo del trafico en la AP7 a su paso por San Cugat del Valles dirección Tarragona.

El contexto Se trata de la vía en la que se apoyaba el muro que durante la noche de este martes se derrumbó sobre un tren.

El riesgo de hundimiento de la infraestructura de la AP-7 en Gelida, Barcelona, ha provocado el cierre de la autopista en dirección sur desde Martorell. Esta medida, que se mantendrá durante varios días, se tomó tras el derrumbe de un muro que cayó sobre una vía de Rodalies, causando un accidente mortal. Según el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, el cierre es una medida de seguridad. Se han habilitado rutas alternativas para los conductores, como la C-25 y la A-2. Se espera un segundo peritaje para determinar la duración exacta del cierre.

El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene la AP-7 en Gelida (Barcelona), en la que se apoyaba el muro que durante la noche de este martes se derrumbó sobre un tren, ha obligado a cortar la circulación en la autopista troncal de Cataluña desde Martorell (Barcelona) en todos los carriles que van hacia el sur, una situación que según la Generalitat durará "unos días".

Así lo ha anunciado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel, que ha detallado que este corte se ha acordado a raíz de una petición del Ministerio de Transportes, que es el titular de la vía, por el riesgo de hundimiento de la autopista a la altura de Gelida, donde este martes se derrumbó un muro de contención y cayó sobre una vía de Rodalies, causando un accidente ferroviario con un muerto.

El corte de la autopista en dirección sur desde Martorell empezará a ser efectivo a las 18:00, en una jornada en que los servicios de tren de Rodalies, Regionales y Media Distancia están suspendidos en Cataluña para revisar el estado de la infraestructura y garantizar la seguridad tras el mortal accidente de Gelida.

Aunque inicialmente se preveía cortar un solo carril de la autopista en dirección sur en la zona afectada por el desprendimiento, un peritaje encargado por el Ministerio de Transportes ha detectado que existe riesgo de hundimiento de la infraestructura, según Lamiel.

Se podrá circular por la AP-7 en dirección norte

De esta forma, por motivos de seguridad viaria se ha decidido cortar toda la autopista en sentido sur desde Martorell, mientras que en sentido norte se mantendrá la circulación en todos los carriles, según Lamiel.

El director de Tráfico ha explicado que este corte durará "unos días", aunque están a la espera de un segundo peritaje del ministerio, que se llevará a cabo este jueves, para tratar de concretar el periodo exacto en el que no se podrá circular desde Martorell hacia el sur.

Ante este corte, que según Lamiel supone una medida "muy contundente", la Generalitat ha empezado a informar a los conductores que circulan por la AP-7 desde el norte y se dirigen hacia Tarragona o el centro de España de las alternativas que tienen, entre ellas desviarse por la C-25 en Flaçà (Girona) o apurar hasta Martorell, donde habrá una salida forzosa hacia la A-2 o la C-15.

Inicialmente se preveía cortar solo un carril y aprovechar la noche de este miércoles para sacar de la vía el convoy accidentado en Gelida, si bien el análisis de riesgo ha llevado al ministerio a solicitar el corte total de la autopista en ambos sentidos de la marcha, aunque finalmente se ha acordado que sea solo en sentido sur desde Martorell.

Lamiel ha explicado que hay que llevar a cabo labores de restauración para "rehacer" toda la infraestructura en la que se sustenta la autopista en la zona del derrumbe de anoche para que sea segura. Asimismo, se ha decidido que ninguno de los carriles en sentido norte sea reversible -de forma que se pueda mantener abierta la circulación también hacia el sur en un carril- porque la alta afluencia de la autopista podría provocar un colapso circulatorio.

Las vías alternativas

Mientras dure este corte, se informará a los conductores que vienen desde el norte en dirección Tarragona de las alternativas: la primera de ellas, especialmente para los conductores procedentes de Francia, es salir en Flaçà (Girona) hacia la C-25 para ir hacia el centro de la península.

Otra alternativa, ya en la corona metropolitana de Barcelona, es salir de la AP-7 por la C-58 y la B-40 para llegar a la A-2 para dirigirse hacia las tierras de Lleida o el centro peninsular.

A los conductores que lleguen desde el norte hasta Martorell se les desviará forzosamente hacia la A-2 y allí también tendrán la opción de ir por la C-15.

Lamiel ha detallado que otras alternativas que recomendarán serán la C-32 por el litoral -que seguirá siendo gratuita mientras se mantenga el corte de Rodalies-, la B-42, por el prelitoral, y la N-340, en el Puerto del Ordal (Sant Pau d'Ordal, Barcelona), para ir hacia el sur.

El director de Tráfico, que ha explicado que ya han empezado a informar al sector del transporte de este corte, ha insistido que es una medida de "seguridad viaria", ya que la infraestructura en la zona del desprendimiento del muro de contención en Gelida -tras días de intensas lluvias-, podía quedar muy "dañada" y "causar problemas". Según los datos de la Generalitat, por la AP-7 en Martorell pasan cada día de media unos 120.000 vehículos y 25.000 camiones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.