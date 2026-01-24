Ahora

Accidente mortal

Retiran los vagones del Iryo de la zona cero de Adamuz y los investigadores siguen recabando pruebas del Alvia

El contexto Ahora, los técnicos e investigadores se centran en trabajos más minuciosos de desguace, también inspección ocular, ya que aún se buscan pruebas que puedan arrojar luz sobre el suceso-.

Una locomotora de Adif remolca por la vía los cinco vagones del tren Iryo que están en mejores condiciones.
La tragedia de Adamuz continúa. Sin unas causas claras de un accidente que se cobró el pasado domingo 45 vidas y con mucha incertidumbre por la labor de rescate y atención a los pasajeros accidentados, este sábado continuaban las labores de de desmontaje y retirada de los vagones siniestrados mientras aún hay investigadores en la zona donde descarriló el Alvia.

Pero en la zona cero aún quedan los vagones 6, 7 y 8 de este convoy, el más polémico. Los del Iryo, el primero en descarrillar, ya han sido remolcados después de haber tenido que ser troceados para levantarlos del terrible escenario. Desde las 8 de la mañana se trabaja cada día en borrar una huella terrible tras el peor accidente ferroviario de los últimos tiempos. Todo ello tras haber concluido los trabajos de desescombro.

Ahora, trabajadores e investigadores se centran en trabajos más minuciosos de desguace, también inspección ocular y apurando hasta el último minuto antes de que acabe la jornada, ya que se espera un domingo pasado por agua según las previsiones meteorológicas.

La rotura de la vía

Justo este viernes, un informe preliminar y aún no concluyente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntaba, como primer hipótesis, a que la causa del trágico y mortal accidente fue una rotura de soldadura o de carril.

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", señalan los investigadores de la CIAF de forma preliminar en un informe al que ha tenido acceso laSexta, y que señalan deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

Los investigadores también arrojan luz en este informe sobre las muescas. Así, detallan que se han detectado muescas "en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5". Esas muescas están concretamente, como ya se había avanzado, en las ruedas de los ejes impares de estos coches. Y tienen un patrón "uniforme" en los coches 2, 3 y 4 compatible con "un impacto en la cabeza del carril".

