Las residencias valencianas, al borde del cierre

Maria José coordina doscientos centros que atienden a dependientes, un trabajo que desempeña a pesar de que la administración les debe 120 millones de euros: "Es insostenible. Las nóminas de octubre, en la mayoría de los centros, no se han podido pagar. Las nóminas de noviembre no se han pagado".

Pero lo que ha encendido al sector ha sido las multas que han empezado a llegarles por impago de nóminas: "Una sorpresa absoluta, porque sólo falta que, encima de que no nos pagan, además nos sancionan. No es que nos exijan pagar a los trabajadores, que sabemos que tenemos esa obligación, es que nos sancionan para recaudar más, no tiene sentido".

Los directores de centros comparten la angustia con el temor a que los usuarios queden desatendidos. David Taroncher, director de Mentalia Puerto, reconoce los impagos y no oculta su desesperación: "Hasta ahora, yo no veo horizonte más allá de unos dos meses. Vamos a empezar a caer todos como si fuéramos fichas de dominó. Todos los centros, con todos los trabajadores, y los usuarios, que se van a quedar en la calle".

Para un sector que lleva un año sin cobrar lo de las multas ha sido la gota que colma el vaso de la paciencia. Se sienten perseguidos y ven que la situación está entrando en una fase terminal. Tan terminal como irónica. Un millar de los 20.000 dependientes son tutelados por la administración por sentencia judicial. Son enfermos mentales, incapacitados legalmente y en riesgo de exclusión.