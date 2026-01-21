Rescatistas de Pacma buscan al perro Boro, escoltados por la Guardia Civil, en la zona del accidente de tren en Adamuz

Los detalles Desde Pacma han indicado que este permiso supone un "avance clave" en las labores de búsqueda y ha justificado la decisión de no realizar batidas amplias señalando que podrían asustar al animal.

La búsqueda de Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha comenzado con la participación de tres miembros de Pacma, autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. La portavoz de la familia también se ha unido al operativo. La autorización permite acceso escoltado a las vías del tren, un área antes inaccesible. Pacma considera esto un "avance clave" y evita movilizaciones amplias que puedan asustar al animal. Aunque no se autorizó el uso de drones, Pacma planea solicitar permiso para cámaras de fototrampeo y continuar la búsqueda si es necesario. Boro, un mestizo de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren accidentado con su dueña y su hermana, quienes resultaron heridas.

La búsqueda de Boro, el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), se ha iniciado en la mañana de este miércoles con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma que han sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal.

La autorización permite el acceso escoltado a la zona de las vías del tren, en las inmediaciones donde el animal fue visto por última vez, un área que hasta ahora no había sido accesible para otros equipos de rescate. Desde Pacma han indicado que este permiso supone un "avance clave" en las labores de búsqueda y ha justificado la decisión de no realizar batidas o movilizaciones amplias que podrían asustar al animal.

En concreto, son tres las personas se han sumado a la búsquedas, con experiencia en rescates y colaboradores de otras organizaciones como Galgos del Sur y Liberando Corazones. Pacma ha destacado, además, la importancia de la colaboración de la portavoz de la familia denunciante de la desaparición "al ser quien más conoce a Boro".

Lo que no ha autorizado el Ministerio del Interior ha sido el uso de drones por parte de Pacma, aunque han garantizado a la organización que cualquier pista que pueda apreciarse en los instrumentos utilizados por parte de la Guardia Civil que puedan facilitar la búsqueda del animal será notificada. La organización tiene previsto, no obstante, solicitar permiso al Ministerio del Interior para colocar "cámaras de fototrampeo".

La entidad animalista ha destacado la "colaboración absoluta con la Guardia Civil y el Ministerio del Interior" y ha adelantado su intención de pedir autorización para continuar la búsqueda durante más días en el caso de que hoy sea infructuosa.

"De momento los permisos que disponemos son para esta mañana y ampliar las posibilidades de encontrar el animal", ha comentado una portavoz de la organización.

Boro, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.