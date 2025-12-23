Rescatados cuatro menores atrapados en una cubeta de una noria infantil de Móstoles

Los detalles La cubeta en la que se divertían los cuatro menores, que iban acompañados de una mujer adulta, se paró por causas desconocidas en la parte superior de la noria y fue necesario recurrir a los bomberos para poder rescatarlos de la atracción.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron a cuatro menores y un adulto que quedaron atrapados en una noria infantil a cinco metros de altura en el Navipark de Móstoles. El incidente, que ocurrió alrededor de las 20:15 horas, no dejó heridos. La cubeta donde se encontraban se detuvo en la parte superior de la noria por causas desconocidas, lo que hizo necesario el rescate. Los bomberos utilizaron una escalera y arneses para bajar a las personas, rescatando primero a los menores y luego a la adulta. La atracción ha sido clausurada mientras se investiga el incidente.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este lunes a cuatro menores y un adulto que quedaron atrapados en la cubeta de una noria infantil a cinco metros de altura en el Navipark de la localidad madrileña de Móstoles, según han indicado fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid a laSexta.

Ninguno de los afectados resultó herido en el incidente. El suceso ocurrió sobre las 20:15 horas de este lunes. La cubeta en la que se divertían los cuatro menores, que iban acompañados de una mujer adulta, se paró por causas desconocidas en la parte superior de la noria y fue necesario recurrir a los bomberos para poder rescatarlos de la atracción.

Los bomberos anclaron una escalera a la estructura de la propia atracción y a continuación, de uno en uno, aseguraron con un arnés a las cinco personas para poder bajarlas. Primero fueron rescatados los menores y finalmente la persona adulta que les acompañaba.

Las autoridades han clausurado la atracción de forma preventiva a la espera de las conclusiones de la investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.