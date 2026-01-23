Renfe avisó al 112 Madrid de heridos en el Alvia 18 minutos después del siniestro por "un frenazo", no por un descarrilamiento

Entre líneas Estos audios son clave para conocer cómo se gestionaron las llamadas y la información en los primeros momentos de la emergencia. A las 20.00 horas, los servicios de Emergencias de Madrid conocían que además del Iryo había un Alvia afectado en Adamuz.

Un nuevo audio entre el 112 de Madrid y Renfe revela cómo se coordinaron los servicios de rescate tras el accidente del tren Iryo en Adamuz, Córdoba. Quince minutos después del siniestro, el 112 contacta con una operaria de Renfe, quien confirma el descarrilamiento en la estación de Adamuz y menciona que otro tren, el Alvia, también resultó afectado. Este audio muestra que los servicios de emergencia de Madrid conocían la existencia de un segundo tren accidentado, aunque la llamada no formaba parte del operativo oficial. La información es crucial para evaluar la respuesta ante el accidente y la atención a los heridos del Alvia.

Un nuevo audio entre el 112 de Madrid y Renfe permite conocer cómo se organizaron los servicios de rescate tras las primeras llamadas de pasajeros que alertaban del accidente del Iryo en Adamuz (Córdoba) y del tren Alvia.

Solo han pasado unos 15 minutos desde el accidente y el 112 de Madrid se pone en contacto con una operaria de Renfe. "Hola, buenas tardes, mira, te llamo del 112. Lo que le decía a tu compañero... Que es que nos decían que había descarrilado un tren de Iryo y que había heridos y atrapados, pero no sabían decir dónde era", explica el operario.

"Vale, pues, mira, lo único que tenemos nosotros ahora mismo es que ha descarrilado en los cambios de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz", responden desde el 112 Madrid.

Y a continuación, la trabajadora de Renfe añade un dato muy importante. "Por lo visto, hay un tren que circulaba por la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos", dice mencionando el Alvia. "Ha debido frenar, se supone, o lo que nos han dicho, ¿vale?", añade.

Este audio revela que, al menos, los servicios de emergencia de Madrid sabían de la existencia de otro tren accidentado. Fuentes de Emergencias de Madrid en conversación con laSexta explican que esa llamada "no forma parte del operativo de emergencias de ese día". Y que simplemente, el 112 Madrid se trataba de interesar por si había víctimas llegando a Madrid o de Madrid.

Estos tiempos son clave para conocer si los servicios de emergencias desplegados en Adamuz tardaron en tener conocimiento de que existía un segundo tren afectado además del Iryo, después de que varios pasajeros de ambos trenes hayan destacado la tardanza en atender a los afectados del Alvia.

