La rave ilegal del embalse del Cenajo (Albacete) llega a su fin una semana después con la retirada de los últimos vehículos

Imagen de archivo de la rave ilegal del embalse del Cenajo (Albacete).

Los detalles El frío ha frenado la rave de Albacete. Ayer por la tarde cesó la música y se desmantelaron los escenarios. Los últimos rezagados, alrededor de 200 personas, han permanecido en la zona hasta esta mañana.

La rave organizada por 'Big Fucking Party' en el embalse de El Cenajo, Ferez, Albacete, concluyó tras siete días de música continua, reuniendo a miles de asistentes de toda Europa. La música cesó el martes por la tarde, después de iniciar el 31 de diciembre para celebrar 2026. Unos 200 rezagados permanecieron hasta el miércoles por la mañana. La Guardia Civil mantuvo un dispositivo especial hasta la retirada de los últimos participantes. El tráfico en la AB-408 se normalizó tras la congestión por caravanas. El evento, sin incidentes en Ferez, fue trasladado allí tras la oposición en Torralba. El alcalde espera evaluar la necesidad de limpieza en la zona.

La rave que comenzó en Nochevieja, organizada en el entorno del embalse de El Cenajo, en el municipio de Ferez (Albacete), por la 'Big Fucking Party', ha concluido tras siete días de música ininterrumpida y congregar a miles de personas llegadas de todos los rincones de Europa.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil de Albacete consultadas por Europa Press, los últimos escenarios apagaron la música en la tarde de este martes, tras haber permanecido desde el pasado 31 de diciembre, celebrando la llegada de 2026.

Tras el cese de la música, los últimos rezagados, alrededor de 200 personas con unos 150 vehículos, han permanecido hasta la mañana de este miércoles en la zona, esperando su retirada a lo largo del día.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen el dispositivo especial hasta la marcha de los últimos asistentes.

En cuanto al tráfico, las carreteras del entorno han recuperado la normalidad, con el restablecimiento de la circulación en la AB-408, que durante el martes continuaba saturada por el estacionamiento de caravanas y furgonetas camperizadas aparcadas en sus márgenes.

Desde hace años, colectivos procedentes de distintas partes de Europa han venido celebrando una fiesta de estas características en distintos puntos de la geografía española. El pasado año, la organización ya recaló en Castilla-La Mancha, celebrándose en los aledaños del Aeropuerto de Ciudad Real con una asistencia estimada de alrededor de 5.000 personas.

Este año, la provincia de Albacete fue la elegida, tratando de organizarse, inicialmente, en el municipio de Torralba, produciéndose situaciones de elevada tensión ante la negativa de los vecinos que condujo a la intervención de unidades de la Guardia Civil para desalojar a los participantes.

Tras 24 horas de incertidumbre, con la caravana de vehículos desplazándose por la provincia, el entorno del embalse fue el lugar elegido para su instalación, arrancando la fiesta en la tarde del 31 de diciembre.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ferez se mantienen a la espera de la conclusión del dispositivo de retirada para acceder a la zona.

Según ha trasladado el alcalde del municipio, Francisco Javier Jaime, en declaraciones a Europa Press, una vez se acceda a la zona se podrá comprobar si es necesario algún dispositivo específico de limpieza.

Por otra parte, ha señalado que la celebración de la rave no ha ocasionado ningún problema en el núcleo del municipio "permaneciendo todo tranquilo y normal" a lo largo de los días de celebración del evento.

