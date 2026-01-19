Raúl Esteban explica cómo serán los trabajos de esta noche en la zona del descarrilamiento: "Los protagonistas son los grupos electrógenos"

Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil, explica en este vídeo las tareas para esta noche de los servicios de emergencias en la zona del accidente ferroviario: despejar el terreno y abrir paso a la maquinaria que intentará sacar los vagones.

A esta hora continúan los trabajos de los servicios de emergencia en el lugar del descarrilamiento del tren Iryo y el Alvia en Adamuz en busca de posibles víctimas y para esclarecer las causas de la tragedia. Unas tareas que está previsto que continúen a lo largo de toda la noche.

Raúl Esteban, jefe de Emergencias y Protección Civil, explica en el vídeo sobre estas líneas cuáles son las tareas que se están llevando a cabo en este momento. Apunta que "se estará usando la maquinaria pesada intentando retirar material y abrir paso a la otra maquinaria que va a intentar sacar los vagones".

Allí, señala, sería donde se supone que podrían estar los desaparecidos, en el talud de cuatro metros donde están los dos vagones del Alvia y en el que "van a meter nueva maquinaria pesada, las grúas".

"En principio ahora los protagonistas son los grupos electrógenos, porque sin luz no podrían avanzar", afirma Esteban, que espera que a lo largo de la noche quede "toto resuelto para poder poner las grúas" y sacar los vagones, uno de ellos "el que está totalmente aplastado y donde creemos que están las víctimas".

