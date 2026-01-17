El racismo, el protagonista del día a día de las empleadas del hogar: "Me miraron de pies a cabeza y me dijeron 'aquí no entras'"

Los detalles Aunque lleven 20 años como trabajadora de ayuda a domicilio, personas como Sonia Barrueto tienen que lidiar con constantes episodios de racismo de empleadores... y compañeros.

El racismo afecta diariamente a muchas personas, pero para las trabajadoras del hogar es aún más frecuente. Sonia Barrueto, con 20 años en España, relata cómo le negaron la entrada a una casa y le pidieron que solo tirara la basura. Conchi Uscamayta también ha enfrentado discriminación, escuchando comentarios despectivos sobre su origen. Ambas, de Perú y empleadas en el servicio del Ayuntamiento de Madrid, temen las reacciones al tocar nuevas puertas. Según 'SOS Racismo', el 69% de estas trabajadoras ha sufrido racismo, un problema estructural que urge denunciar para erradicar estereotipos racistas y sexistas.

El racismo desgraciadamente está presente en el día a día de muchas personas. Pero, en el caso de las trabajadoras del hogar, las actitudes denigrantes son todavía más comunes que en otros sectores.

Y eso, independientemente de que se esté 20 años trabajando en España, como es el caso de Sonia Barrueto. Ella, como trabajadora de ayuda a domicilio, sigue sufriendo episodios racistas: "Me abrieron la puerta y me miraron de pies a cabeza y me dijeron pues aquí no entras a mi casa, pero sí me tiras la basura que está aquí en la puerta y me tiraron la puerta".

Un discriminación que también conoce muy bien Conchi Uscamayta: "El peor episodio que he vivido ha sido con una compañera. Yo iba escuchando de fondo que iban hablando por el pasillo, que sí, que una sudaca, que venimos a robar los trabajos de aquí".

Ambas son de Perú y trabajan en un servicio del Ayuntamiento de Madrid. Así que cuando les asignan un nuevo destino, aseguran que "nos da miedo tocar puertas nuevas que no conocemos a las personas": "No sabemos con quién nos vamos a encontrar o en qué panorama nos vamos a encontrar".

"Te abre la puerta y 'otra latina que me viene'. Yo le digo, señora, no hay problema, yo vengo a hacer mi trabajo. Si usted no está a gusto conmigo, le digo 'llame a la empresa y que le mande otra'", afirma Conchi.

Según un estudio de 'SOS Racismo', un 69% de las trabajadoras del hogar reconoce haber sufrido episodios de racismo en su trabajo. "Estas discriminaciones suceden en el ámbito privado que a la vez es donde se desarrolla este trabajo y no hay vigilancia ni control. Estamos hablando de unos estereotipos racistas y sexistas", no de un fenómeno aislado", sentencia Cecilia Themme.

Es un fenómeno, dicen, estructural. Por eso es clave apuntan que es denunciar para que esos estereotipos desaparezcan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.