¿Por qué no se usa cinturón de seguridad en los trenes?

Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), el primer accidente ferroviario en alta velocidad en España, muchas son ahora las preguntas que circulan en torno a la seguridad de este transporte. Una de ellas es por qué en los trenes no hay cinturones de seguridad como sí los hay en los coches, autobuses y aviones.

Lo cierto es que es un sistema de seguridad que no se usa en ningún tren del mundo porque la velocidad a la que circula un tren es mucho mayor que la de un coche o la de un autobús. Incluso, según normativas internacionales, sería más perjudicial llevarlo que no.

Según aseguró el ministro Óscar Puente, en China, por ejemplo, los trenes van a 300 km/h y no hay tampoco cinturones de seguridad. Sin embargo, los aviones llegan a volar a 900 km/h y sí los tienen.

"Las incidencias en los aviones pueden dar lugar a movimientos bruscos verticales por turbulencias, lo que haría que los viajeros quedasen proyectados hacia el techo", explica José Luis Gómez Calvo, experto en seguridad.

Pero en el caso de los trenes, añade Gómez Calvo, "hay mayor inercia en el caso de un movimiento brusco o un vuelco y eso redundaría sin duda alguna en una mayor incidencia respecto a un elemento vertical". Es decir, el hecho de que el impacto sea horizontal y no vertical, aunque sea a menos velocidad, podría incluso generarnos lesiones más graves.

