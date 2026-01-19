Hasta que no se recuperen todos los cuerpos no pararán: siguen las labores de rescate en Adamuz tras el peor accidente de la alta velocidad española que ya deja 40 muertos

¿Por qué es importante? Esta tarde han llegado a la zona varias grúas de gran tonelaje para levantar poco a poco los restos de los trenes y así poder despejar la zona afectada por este accidente y tener la certeza de qué hay en el interior de esos vagones absolutamente aplastados por el impacto.

La Guardia Civil ha confirmado que continuará trabajando en el rescate de víctimas del accidente ferroviario más trágico de la alta velocidad española, con al menos 40 muertos, 29 heridos graves, 123 heridos leves y 37 desaparecidos. Más de 200 efectivos están desplegados en el lugar, donde se utilizan grúas de gran tonelaje para despejar los restos de los trenes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido transparencia en la investigación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, estima que la circulación podría recuperarse para el 2 de febrero y descarta el exceso de velocidad como causa probable del accidente.

La Guardia Civil lo ha confirmado a laSexta esta tarde: mientras haya alguna víctima que rescatar de los trenes, ellos no van a parar de trabajar. Este es el accidente más trágico de la historia de la alta velocidad española y, por ahora, ha dejado al menos 40 fallecidos, 29 heridos graves, 123 heridos leves y 37 desaparecidos mientras sobre el terreno hay desplegados más de 200 efectivos.

El de este lunes es uno de esos días que evidencian que la vida puede terminar en un instante, y en un instante absolutamente inesperado. En un pequeño Alvia de Madrid a Huelva. En un gran Iryo de Málaga a Madrid. En un viaje en tren de ocio, trabajo o amor una tarde de un domingo cualquiera del mes de enero. Se han cumplido ya 24 horas de un accidente mortal que no vamos a olvidar. Este lunes España llora por las 40 víctimas confirmadas a esta hora y por las que aún puede haber en el interior de los dos vagones -de los dos coches- del tren Alvia. Este lunes también nos preguntamos por qué: ¿cuál es la explicación del accidente? Pero la respuesta sigue sin estar clara.

La llegada a la zona de las vías del tren de varias grúas de gran tonelaje se ha convertido es una de las imágenes de la tarde de este lunes. La labor de esta maquinaria es importantísima, ya que tienen que levantar poco a poco los restos de los trenes para así poder despejar la zona afectada por este accidente y tener la certeza de qué hay en el interior de esos vagones absolutamente aplastados por el impacto.

Mientras, continúan los trabajos en el lugar del accidente. Los efectivos del Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil realizan un examen exhaustivo en la zona en la que descarrilaron los trenes. Su objetivo es buscar qué paso en esos 20 segundos que se calcula que pasaron entre el descarrilamiento de un tren y el otro. Intentar dar una respuesta a este accidente es un trabajo esencial en estas primeras horas para poder encontrar evidencias y recoger muestras para identificar a las víctimas y esclarecer las causas.

Unidad política y un pequeño dardo al Gobierno

La consternación es total, ya que estamos ante una catástrofe de gran magnitud, y de momento estamos viendo unidad política. Las tres administraciones: local, autonómica y estatal, todos juntos. En la zona cero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido junto a la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno. Y todos acompañados por efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil a tan solo unos metros del tren de Iryo descarrilado.

El presidente del Gobierno ha prometido transparencia y que en cuanto sepan con certeza las causas, lo contarán. De momento, no saben con precisión qué ha pasado. "Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas, a través de los medios de comunicación", ha dicho Sánchez.

"No es fácil gestionar esto, pero creo que se está haciendo con mucha profesionalidad, con mucho rigor, con mucha responsabilidad". Así se ha pronunciado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien se ha trasladado esta tarde al lugar del accidente, donde ha comparecido acompañado de Juanma Moreno. El líder del PP, sin embargo, también ha querido lanzar un pequeño dardo al Gobierno y ha dicho que a él no le ha informado. "Yo no he tenido ninguna información del Gobierno, ni directa ni indirecta. El gobierno no nos ha dado ninguna información, la que tenemos es a través de la junta y de ustedes, los medios de comunicación".

Puente confía en que en torno al 2 de febrero se restablezca la circulación por las vías afectadas

El ministro de Transportes ha explicado este lunes en Más Vale Tarde que la circulación podría recuperarse "el 2 de febrero", es decir, en unos 13 días. En este sentido, ha explicado que "con la DANA en 12 días" se pudo recuperar la infraestructura, aunque también ha admitido que se trata de "una zona complicada de acceso" por lo que "hay que verlo". "Vamos a confiar en los técnicos de Adif", ha insistido.

Puente ha subrayado que se trata de una estimación y que "vamos a depender mucho de si en las próximas 24 horas podemos quitar el material rodante de las vías". "Adif trabaja en habilitar una de las dos vías. Circular por la zona muy despacio y, en paralelo, trabajar en la otra", ha explicado el ministro.

Ha informado también que ha estado en contacto con Iberia, que "ha incrementado en cuatro los vueltos Sevilla-Madrid y van a intentar meter otros tres vuelos más a Málaga y también Sevilla". "Además, están topando los precios. Agradezco el gesto", ha afirmado.

El ministro de Transportes mantiene que el accidente ocurrido en Adamuz es "extraño", puesto que se trata de un "descarrilamiento por cola y en una recta, otra circunstancia anómala". Así, ha insistido en que se debe esperar a la investigación para evitar especulaciones, pero ha descartado como causa probable el exceso de velocidad o un fallo humano porque ha ocurrido en un punto "en el que no se va a una velocidad excesiva". Concretamente, se trata de un tramo "limitado a 250 km/h" y el tren Iryo accidentado "se dirigía a un punto a 215 km/h". Además, la información preliminar apunta a que dicho tren iba a menos de 200 km/h.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.