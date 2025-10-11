"No sé que va a pasar conmigo": el relato de un paciente con una enfermedad rara al que le quedan pastillas para 15 días

Los detalles Carlos Solas tiene esofagitis eosinofílica, un problema para tragar alimentos sólidos o líquidos por una "disfagia constante". El laboratorio dice que no hay más distribución.

Carlos Solas sufre de esofagitis eosinofílica, una enfermedad que le dificulta tragar alimentos sólidos o líquidos debido al cierre del esófago. Actualmente, enfrenta un problema porque el medicamento que le ayudaba ya no está disponible en farmacias, con solo 15 días de tratamiento restante. Carlos solicita al Ministerio de Sanidad una respuesta rápida para mejorar su calidad de vida. Óscar López, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, sugiere buscar "alternativas sustituibles" y propone la elaboración de medicamentos mediante la "formación magistral" como solución ante el desabastecimiento.

Carlos Solas padece esofagitis eosinofílica, una enfermedad que le hace tener problemas para tratar alimentos ya sean sólidos o líquidos. Que hace que el esófago se cierre, y por la que necesita unos medicamentos que ya no están disponibles en farmacia. "Me quedan pastillas para 15 días", dice.

"Tengo esofagitis eosinofílica. Es una disfagia constante que me crea un problema para tragar alimentos sean sólidos o líquidos. El esófago se cierra", cuenta.

En el camino para hallar una solución, un fármaco concreto: "He probado otras medicinas, y esta era mi última esperanza... pero ya no está en farmacias. Desde septiembre el laboratorio dice que no hay más distribución".

"Me quedan para 15 días. Si se me acaban no sé que va a pasar conmigo", cuenta Carlos, que reclama al Ministerio de Sanidad que actúe "de forma rápida" en caso de conocer estos casos para poder tener "mayor calidad de vida".

Ante situaciones así, Óscar López, vicepresidente del Colegio Oficial de farmacéuticos de Madrid, dice que se pueden buscar "alternativas sustituibles" y aporta una solución final ante el problema.

"Podemos recurrir a la formación magistral, que es la elaboración de eses medicamento", expresa el farmacéutico en caso de que ciertas pastillas no lleguen a las farmacias por desabastecimiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.