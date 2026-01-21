Puente reduce a 9 segundos el tiempo entre el descarrilamiento del Iryo y el impacto del Alvia: "Fue casi simultáneo"

Entre líneas Además de la profesionalidad del maquinista que se desvela en sus llamadas al centro de control de Adif, el ministro Puente destaca que se trasluce la rapidez con la que sucedió el descarrilamiento del Iryo y el posterior choque del Alvia. Tan rápido que el maquinista del Iryo no se percata en un primer momento del choque.

Las llamadas del maquinista del Iryo al centro de control de Adif en los momentos inmediatamente posteriores al siniestro evidencian la rapidez con la que sucedió todo. Aunque en un primer momento se había hablado de que transcurrieron 20 segundos entre el descarrilamiento del Iryo y el choque con el tren Alvia, hoy el ministro de Transportes Óscar Puente ha reducido ese tiempo a "menos de 9 segundos".

El ministro ha explicado que se produjo una primera llamada del maquinista informando de un "enganchón" del tren, una vez que éste se detuvo. "Es lo que él cree que ha sucedido. Él no se ha bajado del tren y las cinco primeras unidades del Iryo están completamente intactas. No se han caído ni las bandejas, los viajeros ni se han enterado y el maquinista tampoco", ha apuntado.

En una segunda llamada, que se produce entre tres y cuatro minutos después, Puente ha explicado que el maquinista traslada al centro de control que "no es un enganchón", sino un descarrilamiento, y que está invadiendo la vía contigua, por lo que pide que se corte el tráfico.

"¿Qué es lo que le dice entonces el centro de control? Que no hay ningún tren llegando porque el Alvia ya había pasado y el choque ya se había producido. Además, el maquinista del Iryo ni siquiera ve el Alvia porque está casi a un kilómetro y la zona está completamente a oscuras", ha añadido Puente.

"Yo entiendo que el audio genera confusión, pero lo que sí tenemos absolutamente determinado es el punto del impacto, que está mucho más atrás del punto de detención del tren. Por lo tanto, cuando el tren se detiene, el impacto ya se ha producido", ha aclarado.

"Y sabemos el gap que ha habido entre el descarrilamiento y el impacto. Se ha hablado de 20 segundos, ahora parece que el impacto es casi simultáneo, de menos de 9 segundos. El audio sólo tiene un valor ilustrativo, sobre todo de que el maquinista no fue consciente de que había chocado contra otro tren y de que había descarrilado hasta que bajó del tren", ha abundado Puente.

Puente confirma las marcas en los bogies de los cinco primeros vagones del Iryo

El ministro ha confirmado además que hay "marcas" en los bogies de los cinco primeros coches del Iryo (los que no descarrilaron) y "es posible incluso y es algo que se está analizado que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tienen marcas similares".

"La cuestión ahora es ver por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse. Es decir, en este momento no es posible establecer una conclusión. Ese es un dato que ha aparecido y que forma parte del cúmulo de pruebas que se están en este momento acumulando, pero no podemos en este momento extraer una conclusión de qué es lo que produce esa marca en los bogies", ha asegurado Puente.

