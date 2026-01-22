Puente pide "bajar el suflé emocional" de los maquinistas y confía en reanudar hoy el servicio de Rodalies

Entre líneas El ministro de Transporte intenta relativizar el malestar en el sector ferroviario tras los recientes accidentes en Adamuz y en Gelida. Tras este último, el servicio de Rodalies está suspendido y el sindicato mayoritario de maquinistas advierte de que la seguridad no está garantizada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado que la suspensión del servicio de Rodalies se deba a motivos de seguridad, atribuyéndolo al impacto emocional en los trabajadores tras dos accidentes mortales. Puente considera que, una vez se calme la situación emocional, se alcanzarán acuerdos racionales, aunque advierte que no se pueden garantizar cambios inmediatos en la infraestructura. La Generalitat ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio, calificándolo de "intolerable". Mientras, el sindicato de maquinistas Semaf sostiene que no hay garantías suficientes de seguridad, afectando a 400.000 usuarios diarios.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que el hecho de que Rodalies no haya retomado su servicio este jueves se deba a un criterio de "seguridad" y ha insistido en que la falta de servicio responde al estado anímico de los trabajadores tras los dos accidentes mortales de esta semana en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Ha señalado que cuando baje el, a su juicio, "soufflé emocional" de los maquinistas se llegará a acuerdos racionales, pero les avisa: "Si lo que se pide son intervenciones en la infraestructura o garantías de absoluta seguridad, eso no es viable en unas horas", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Preguntado por si cree que es una huelga encubierta de los maquinistas, ha señalado que no tiene información "lo suficientemente sólida" como para hacer una afirmación de ese tipo. Y se ha mostrado confiado con que la situación se reconduzca "pronto" y ha pedido a los maquinistas que sean, en sus palabras, conscientes también de que se necesita tiempo.

Atribuye el accidente de Gelida a una "pésima suerte"

Sobre el accidente ferroviario de este martes por la noche en Gelida (Barcelona) en que falleció un maquinista en prácticas, ha atribuido el suceso a "una pésima suerte" dado que era un tramo con una limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora y ha apuntado que el muro había sido revisado.

"Durante días se ha ido acumulando lluvia en esa zona, y la densidad y el peso del talud que el muro contenía ha crecido enormemente. De manera que la causa parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha dicho.

Ha explicado que este miércoles por la mañana se produjo el colapso de otro muro en Pineda de Mar (Barcelona) y "afortunadamente" se produjo en un momento en el que no se estaba prestando el servicio.

Condicionantes de la red de Rodalies

Ha remarcado que la red de Rodalies tiene dos condicionantes que la hacen particular: por un lado, una desinversión que se ha producido "durante mucho tiempo y que hace más vulnerable la red" y, por otro lado, un trazado singular y complejo que, según él, facilita la caída de rocas.

Preguntado por si cree que esta tarde o este viernes se podrá recuperar el servicio, ha expresado que espera que sí.

El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies

La Generalitat ha decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies, lo que considera "intolerable" y por lo que le exigirá responsabilidades. El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha anunciado esta decisión tras constatar que continúa paralizado todo el servicio de Rodalies y de Regionales en Cataluña por segundo día consecutivo, después de que anoche el Govern anunciara que se recuperarían de manera gradual.

Pese a ello, el sindicato de maquinistas Semaf considera que aún no existen garantías suficientes de seguridad para la circulación de trenes. "Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha dicho Macias.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado hoy que los maquinistas se han presentado esta mañana a sus puestos de trabajo pero no están operando los trenes por "razones diversas".

Mientras, los alrededor de 400.000 viajeros que utilizan la red de Rodalies cada día de manera habitual han vuelto a quedarse de nuevo este jueves sin este servicio básico e intentan buscar alternativas por segundo día consecutivo para llegar a sus puestos de trabajo y seguir con su día a día.