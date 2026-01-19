La psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez explica qué es el duelo patológico: "Se prolongan más"

La profesional señala la necesidad de permitir que se exprese el dolor ante sucesos como el ocurrido en Adamuz. "Cualquier emoción es legítima, el duelo se manifiesta de muchas formas", indica.

Tras el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, Córdoba, los familiares de los desaparecidos llevan más de 24 horas buscando a sus familiares. La Guardia Civil ha habilitado oficinas para recoger muestras de ADN para facilitar la identificación y poder responder a todos esos familiares.

La psicóloga Ana Isabel Guitiérrez señala que, ante un hecho así, es necesario "dejar espacio para expresar el dolor". "Si no sabes qué decir, no digas nada, abraza y acompaña", añade.

Gutiérrez expone que no se debe reprimir el llanto "y cualquier emoción es legítima, el duelo se manifiesta de muchas formas". La psicóloga expone que el problema de la gente que todavía no tiene información de sus familiares "es que están en una situación de shock y negación y eso puede conllevar el inicio de una situación de duelo patológico".

"Esto son duelos que se complican, que se prolongan más porque no se celebra un ritual de despedida porque hay determinadas circunstancias", explica. Gutiérrez indica que en estos momentos se ha dado "una situación abrupta, sorpresiva y una ruptura biográfica, ya que nadie esperaba esto". "Es un impacto tan grande para las familias de las personas fallecidas y desaparecidas que, en estos momentos, están en shock y habrá que vigila su evolución", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.