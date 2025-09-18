Una protesta propalestina corta durante varios minutos la circulación en la avenida Diagonal de Barcelona

Los detalles Alrededor de 30 personas han logrado cortar durante un cuarto de hora la circulación en la avenida, punto para entrar y salir de la ciudad condal.

Una protesta propalestina ha interrumpido durante quince minutos la avenida Diagonal de Barcelona, organizada por el sindicato de estudiantes. Unas 30 personas comenzaron la manifestación a las ocho de la mañana, lo que obligó a desviar el tráfico en plena hora punta. El Ayuntamiento de Barcelona informó que la manifestación no fue comunicada, causando el corte de circulación entre las 08:05 y las 08:20 horas. En el ámbito educativo, colegios y universidades de Cataluña interrumpieron sus jornadas en apoyo a Palestina, a pesar de las directrices de la Generalitat. En la Universidad de Barcelona y en Leioa, País Vasco, se replicaron las protestas, mientras que en el Parlamento vasco se realizó un minuto de silencio y una cadena humana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que la manifestación, que no había sido comunicada, ha provocado el corte a la circulación en esa vía entre las 08:05 y las 08:20 horas.

Poco tiempo después se ha podido reabrir el tráfico.

Más protestas

Desde colegios hasta en la universidad, el mundo educativo también ha interrumpido sus jornadas este jueves para alzar la voz por Palestina. Una nueva lección que no viene dentro de un temario, pero que también han aprendido en los centros educativos públicos de toda Cataluña. Iniciativa realizada a pesar del correo de la Generalitat, donde informaban que "debían seguir el calendario y horario escolar del curso".

En la Universidad de Barcelona, más protestas con efecto llamada a otras universidades. Las acciones las han replicado en Leioa (País Vasco), donde los estudiantes universitarios vascos se han vuelto a unir para celebrar que no se vayan a crear relaciones nuevas, aunque siguen pidiendo cortar con empresas relacionadas con Israel.

Protestas que también han llegado al Parlamento vasco en Vitoria, donde se ha hecho un minuto de silencio dentro y, fuera, una cadena humana.