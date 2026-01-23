Un profesor mata a tiros a tres maestras en una escuela y se suicida en Sudáfrica

Los detalles El suceso ocurrió durante el horario escolar, cuando el ex subdirector accedió ilegalmente a las instalaciones y abrió fuego en la sala de profesores. Una educadora falleció en el lugar, mientras que otras dos fallecieron posteriormente a causa de sus heridas.

El ex subdirector de una escuela de educación primaria en la provincia del Cabo Oriental, en el este de Sudáfrica, irrumpió este jueves en el centro y mató a tiros a tres maestras antes de suicidarse, informaron este viernes las autoridades. En un comunicado, el Departamento de Educación del gobierno de Cabo Oriental lamentó "la devastadora e insensata pérdida de tres educadoras que fallecieron trágicamente tras un tiroteo" en la Escuela de Primaria de Ntabankulu.

El suceso ocurrió durante el horario escolar, cuando el ex subdirector "accedió ilegalmente a las instalaciones y abrió fuego en la sala de profesores, donde se encontraban reunidas las educadoras". "Una educadora falleció en el lugar, mientras que otras dos fallecieron posteriormente a causa de sus heridas en un centro médico. Tras el tiroteo fatal, el agresor se suicidó y falleció en las instalaciones de la escuela", precisó el departamento. El agresor había sido despedido recientemente tras "un proceso disciplinario relacionado con acusaciones de conducta sexual inapropiada contra estudiantes", según la nota.

En el momento del incidente, añadió, el ex subdirector también enfrentaba cargos penales por el mismo asunto en el Tribunal Regional de Mthatha (este). Además, el colegio había obtenido un interdicto judicial contra el exempleado debido a "las persistentes amenazas e intimidación del personal, incluyendo incidentes esporádicos de disparos en las inmediaciones de la escuela". Tras el incidente, todos los alumnos y educadores fueron liberados de la escuela sanos y salvos gracias al trabajo de la Policía, señaló el departamento, que brinda apoyo psicosocial y terapia de trauma al alumnado, el personal y la comunidad escolar afectados.

El portavoz de la Policía del Cabo Oriental, Nobuntu Gantana, reveló que el agresor se encontraba "en libertad bajo fianza por cargos de agresión sexual contra alumnos", y "entró por la fuerza en las instalaciones cortando la valla perimetral". "El sospechoso se dirigió directamente a la cocina de la escuela, donde abrió fuego contra tres educadores. Posteriormente, se suicidó de un disparo", agregó Gantana, citado por medios locales.

El ministro provincial de Educación, Fundile Gade condenó el tiroteo con "la mayor firmeza" y reafirmó el compromiso de su departamento con las escuelas como "espacios seguros de aprendizaje, cuidado y seguridad". Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio de 63 personas asesinadas cada día entre abril y septiembre de 2025, según datos policiales. El país austral registra tiroteos con relativa frecuencia, como el ocurrido este miércoles en la localidad de Atteridgeville, al oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica, donde al menos cinco personas murieron tras un tiroteo registrado ante un quiosco.

