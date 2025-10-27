Ahora

Prisión provisional para los dos detenidos por el asesinato de una mujer cuyo cadáver tuvieron oculto dos semanas en su vivienda

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado a última hora de esta tarde la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos hombres detenidos el pasado fin de semana por la muerte de una mujer de 37 años, pareja de uno de ellos.

Según indican fuentes jurídicas a laSexta, los detenidos, de 38 y 41 años de edad, han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de asesinato, robo con violencia y tráfico de drogas, así como de un delito contra la seguridad del tráfico, siendo decretado para ambos el ingreso en prisión.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos el pasado viernes cuando un hombre se personó en la Comisaría Provincial de Alicante manifestando que dos conocidos suyos habían tratado de involucrarle en la muerte de una mujer que había sido asesinada.

Éste relató en la Comisaría que la intención de estos dos conocidos era deshacerse del cuerpo, necesitando de su ayuda para hacerlo, prometiéndole que le darían dinero a cambio si les ayudaba. Sin embargo, lejos de acceder al ofrecimiento, el hombre decidió ir a la Policía Nacional a denunciar los hechos.

Según informa la Policía Nacional, encontraron el cuerpo de la víctima en un piso, pero según fuentes de la investigación, los hechos habrían ocurrido en los primeros días del mes de octubre. En el domicilio se encontró en una de las estancias un cuchillo, por lo que no se descarta que fuera el arma homicida, ya que en posterior autopsia se encontraron claros síntomas de violencia en el cuerpo de la mujer, al parecer con un arma blanca.

Los investigadores consiguieron dar con el paradero de ambos investigados, cuando viajaban en un vehículo con el que trataban de huir de la ciudad, siendo detenidos. Además, en el vehículo llevaban dinero en efectivo y joyas de oro, además de sustancias estupefacientes que superaban las cantidades de consumo propio.

Uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la víctima, quien había heredado recientemente una gran cantidad económica, por lo que no se descarta el móvil económico entre los motivos del asesinato, ya que tras la muerte de la víctima, su pareja sentimental y detenido habría estado haciendo uso de la tarjeta bancaria de ésta. En cuanto a la víctima, no existían denuncias previas interpuestas por ella por violencia de género.

