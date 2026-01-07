Prisión provisional para el detenido por el asesinato machista de su expareja en Quesada (Jaén)

Sí, pero Más allá de la presunta comisión de un delito de homicidio, también se le investiga por quebrantar una orden alejamiento que le había sido impuesta en una sentencia reciente.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazorla (Jaén), competente en Violencia sobre la Mujer, ha acordado este miércoles "el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente a una mujer en Quesada con la que habría mantenido una relación de pareja".

En concreto, se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio y por quebrantar una orden alejamiento que le había sido impuesta en una sentencia reciente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha recogido Europa Press.

El pasado mes de septiembre fue condenado por el mismo órgano judicial por la comisión de un delito de malos tratos sobre la mujer a la que ahora ha matado presuntamente. Por esta razón se le imputa también un delito de quebrantamiento de condena de alejamiento.

El hombre, de 61 años, "prestó declaración en sede judicial y ofreció las explicaciones que consideró oportunas", según ha añadido el TSJA. Había sido trasladado sobre las 11:00 horas hasta los juzgados cazorleños, una vez que la Guardia Civil, encargada de la investigación, ha terminado de instruir las correspondientes diligencias.

La víctima, una mujer de 38 años, cuyo cadáver fue localizado el pasado domingo, tenía medidas de protección tras haberse registrado el pasado mes de septiembre en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén). En concreto, había una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja, un vecino de Quesada que también está inscrito en el Viogén como agresor y que ha permanecido detenido desde el domingo por este caso que se convierte en el primer crimen mortal por violencia de género de 2026.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

