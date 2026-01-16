Las primeras palabras de Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias, tras las denuncias de agresión sexual: "A tu lado, siempre"

Los detalles Así lo ha expresado respondiendo a un comunicado del cantante, en el que ha respondido "con profundo pesar" a las acusaciones realizadas por dos de sus extrabajadoras: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, ha mostrado su apoyo al cantante tras su comunicado en Instagram negando acusaciones de agresión sexual y maltrato por parte de dos extrabajadoras. Iglesias, con "profundo pesar", niega haber abusado o faltado al respeto a ninguna mujer. Su esposa, Miranda, escribió "A tu lado, siempre", apoyándolo públicamente. Ana Obregón y Nicolás Vallejo-Nágera también han expresado su respaldo. Iglesias, en su comunicado, asegura que defenderá su dignidad y ha contratado al abogado José Antonio Choclán tras la apertura de una investigación por la Fiscalía. El cantante agradece el apoyo recibido de sus seres queridos.

Miranda Rijnsburger, mujer del cantante Julio Iglesias, ha reaccionado al comunicado que ha publicado el intérprete este viernes negando las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por 'Eldiario.es' y 'Univisión'.

En el comunicado, publicado sobre las 4:00 horas su perfil de Instagram, el aclamado cantante responde "con profundo pesar" a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en su casa: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

Esta publicación ha recibido cientos de comentarios, tanto de seguidores como de seres queridos. Como no podía ser de otra forma, su mujer, Miranda Rijnsburger, mostraba públicamente su apoyo al artista: "A tu lado, siempre", escribe añadiendo un corazón blanco.

Eso sí, Rijnsburger no ha sido la única en respaldar a Iglesias. Su gran amiga Ana Obregón ha revelado que tras vivir en casa del cantante dos años, puede decir que ha sido "testigo del respeto con el que trata a miles de personas". "Veritas vos Liberabit. La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables", ha dicho.

"La verdad os hará libres"

"La verdad os hará libres. Lo dice una persona que ha vivido en tu casa dos años. Que ha sido testigo del respeto con el que tratas a las miles de personas que a lo largo de tu vida han trabajado contigo. La verdad te hará libre, querido Julio", añade la actriz. Además, Nicolás Vallejo-Nágera, también conocido como Colate, ha comentado "Fuerza, Julio".

Durante los 35 años de matrimonio de Rijnsburger e Iglesias, el intérprete de 'Soy un truhán' se ha visto inmerso en diferentes polémicas, por lo que en repetidas ocasiones la prensa rosa ha puesto el foco en posibles crisis, sobre todo por sus vidas separadas. Además de vivir en residencias diferentes, no existen fotografías del día a día de la pareja, algo que levanta los rumores.

En el comunicado del artista, este asegura que "nunca había sentido tanta maldad", mientras señala que aún le quedan "fuerzas" para que la gente conozca "toda la verdad" y también para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".

Asimismo, este jueves se conocía que Iglesias había contratado al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera esta semana una investigación sobre las acusaciones realizadas por las exempleadas del servicio doméstico.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

El cantante concluye su comunicado, firmado a mano, asegurando que no puede olvidarse de "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado mensajes de "cariño y lealtad": "He sentido mucho consuelo en ellas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.