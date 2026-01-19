El presidente de Renfe asegura que "no se puede concluir que el tren Alvia haya chocado con los coches del Iryo"

¿Qué ha dicho? Álvaro Fernández Heredia ha indicado que está prácticamente descartado que el accidente ferroviario se deba a un "fallo humano" o a un "exceso de velocidad".

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado que aún es prematuro determinar las causas del accidente ferroviario que ha dejado al menos 39 muertos. En una entrevista, explicó que no se puede concluir si el tren Alvia chocó con coches del Iryo o con algún elemento de la vía, ya que un bogie se ha desprendido y no se ha localizado. Fernández destacó que los dos primeros coches del tren están desintegrados, complicando el acceso. Aunque se descarta el exceso de velocidad o fallo humano, el accidente ocurrió en una recta con velocidad controlada. Según Fernández, podría tratarse de un fallo en el material móvil o la infraestructura. La investigación está en curso y se pide no especular sobre las causas. La recuperación del tráfico en la vía afectada llevará más de cuatro días.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido que todavía es pronto para saber si hubo un impacto directo en el accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas.

"Todavía no se puede concluir que el Alvia haya chocado con los coches del Iryo o con algún elemento de la vía", ha explicado en una entrevista en Cadena Ser, añadiendo que se ha desprendido un bogie, una rueda del tren, "que no se ha localizado todavía".

Fernández ha destacado que los dos primeros coches del tren de Renfe "están absolutamente desintegrados y tienen un acceso muy complicado", señalando que "los trabajos se van a demorar en el tiempo y que todavía hay cuerpos atrapados" en esos coches.

Sobre las razones del accidente, ha destacado que se tardará días en saber qué ha ocurrido, quedando "prácticamente descartado" que se haya producido por un exceso de velocidad o un fallo humano.

El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora -mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente-, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.

Además, ha indicado que es una vía que se había reparado en mayo de 2025 y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura". En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren". Pero, en esta ocasión, "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha afirmado.

El presidente de Renfe ha hecho hincapié en que el siniestro de los dos trenes se produjo con unos 20 segundos de decalaje. "No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha subrayado.

"Habrá que dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)", ha indicado, pidiendo que no se especule sobre lo sucedido.

"Las personas que estuvieran con vida han sido todas evacuadas, pero es muy difícil saber si todavía quedan cadáveres", aunque "posiblemente sí", ha asegurado el responsable de la empresa ferroviaria, en línea con lo afirmado también por otras autoridades, ya que "los dos primeros coches del tren de Renfe, un Alvia, están absolutamente desintegrados" y el acceso es "muy complicado".

Según sus explicaciones, estaba previsto que esta mañana llegara al lugar del suceso una primera grúa de gran tonelaje y luego, una vez acabados estos trabajos, habrá que rehacer la estructura, y "eso va a llevar" tiempo, por lo que la recuperación del tráfico por la vía de alta velocidad va a tardar "más de cuatro días".

