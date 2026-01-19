El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos cree que el descarrilamiento de Adamuz se podría haber dado por "fallo en la rodadura"

¿Qué ha dicho? Antonio Triguero explica a laSexta que "dado que han sido los últimos tres coches los que han descarrilado" todo podría apuntar a esta causa, aunque habría que esperar a la investigación del siniestro. Eso sí, señala que la estructura de la vía ha sido renovada recientemente.

Los muertos y heridos se cuentan por decenas. El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, este domingo, se ha convertido en la peor tragedia ferroviaria en 34 años después el famoso accidente del Alvia. Aún con la excarcelación de víctimas y a la espera de cifras definitivas, las razones por las que se ha producido el siniestro son desconocidas, algo que tendrá que dilucidarse tras una investigación.

Ante esto, Antonio Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, ha asegurado en laSexta Noticias que la razón del descarrilamiento del Iryo, que después ha chocado con un Alvia que también ha descarrilado, podría deberse a "un fallo en la rodadura".

"Es muy prematuro poder dar un dictamen solo con las imágenes de televisión y los datos hasta el momento mi punto de vista es que la velocidad de ese tramo no puede ser superada por un sistema que lo para si pasa esto", ha afirmado. "Dado que los últimos coches han sido los que han descarrilado me atrevería a decir, con riesgo de equivocarme, que ha podido ser algún fallo en lo que es la rodadura del quinto o sexto vagón", ha agregad.

Para el ingeniero, "la fatalidad es que venía en ese momento el Alvia a poca distancia", provocando que el sistema de seguridad fuera incapaz de detectar el convoy en la otra vía y llevando al choque. "Si llega a pasar más tiempos el sistema de seguridad hubiera parado el Alvia", ha señalado.

Trigueros cree que es complicado que todo se haya producido por un fallo en la estructura porque " la vía Andalucía-Madrid se está renovando totalmente. Este tramo en mayo de 2025 y debería estar en perfecto estado".

Además, el ingeniero no ha dudado en alabar la coordinación de todas las administraciones en la tragedia, así como de los servicios sanitarios. También ha asegurado que el tráfico en esa vía no será operativo, por lo menos, en 48-72 horas. "Es una catástrofe grandísima", ha espetado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.