Portarse mal en un avión sale caro: de sanciones que van hasta los 200.000 euros a incluso penas de cárcel

¿Qué ha pasado? Un pasajero de un vuelo de Turkish Airlines en el que viajaban 155 personas provocó un aterrizaje de emergencia tras una falsa alarma de bomba. La compañía ha anunciado que va a emprender acciones legales contra él.

El avión es un lugar donde las bromas y comportamientos incívicos no tienen cabida, como lo demostró el incidente en el vuelo de Turkish Airlines de Estambul a Barcelona. Un mensaje falso sobre una bomba obligó a un aterrizaje de emergencia en El Prat, afectando a 155 personas a bordo. Turkish Airlines ha decidido emprender acciones legales contra el responsable de esta falsa alarma, que podría enfrentar sanciones de hasta 200.000 euros o incluso penas de cárcel. Este tipo de incidentes, considerados delitos de desorden público, son tomados muy en serio, con la seguridad en los vuelos como prioridad absoluta.

El avión no es lugar para bromas. No es lugar para comportamientos conflictivos o incívicos. No es sitio para, como sucedió en el vuelo de Turkish Airlines con trayecto Estambul - Barcelona, hacer chanzas con bombas. Es lo que sucedió con un mensaje, falso mensaje, que rezaba "Bomb at 09:30" en una wifi y que obligó a un aterrizaje de emergencia en El Prat.

Que hizo temer lo peor en un vuelo en el que viajaban 155 personas. En el que había 148 pasajeros y siete tripulantes. En uno en el que se vivió la última de muchas bromitas de más que mal gusto y que pueden salir más bien caras para sus autores.

Porque las sanciones pueden ir de los 300 a los 200.000 euros. Porque, incluso, puede haber penas de cárcel. Porque fumar, beber o insultar a la tripulación tienen su consecuencia.

De momento, Turkish Airlines ha anunciado que va a emprender acciones legales contra el pasajero que provocó esa falsa alerta de bomba. "Es una alteración del orden por parte de un pasajero. El comandante decide cambiar de rumbo y aterrizar en el aeropuerto más próximo", ha indicado al respecto Manuel López, responsable jurídico de AESA.

Y es que no es algo baladí. No es algo que pueda salir gratis. Porque hay sanciones. Porque puede haber sanciones. "De 300 euros para pasajeros que hayan fumado u otras cuantías según los hechos. Pueden ser 1.000 o pueden ser 1.500 euros", insisten en AESA, afirmando que son delitos de desorden público.

En total, son unas 600 incidencias de este tipo las que se han registrado en vuelos con destino España: "Una vez se ha denunciado por los comandantes son los cuerpos de seguridad del Estado los que toman nota. Ahí ya lleva una sanción económica".

Todo exceso en un avión se paga caro. La seguridad en la aeronave es prioritaria; las consecuencias, inevitables.

